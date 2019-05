Nico Schulz zum BVB? Hoffenheim-Star bezeichnet Borussia Dortmund als "Top-Klub"

Nico Schulz gilt als heftig umworben. Vom angeblich interessierten Borussia Dortmund spricht er nun in hohen Tönen.

Nationalspieler Nico Schulz tendiert offenbar zu einem Abschied vom Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Ich würde gerne einmal zu einem Top-Klub gehen. Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis", sagte der 26-Jährige dem kicker.

Er ergänzte: "Falls so ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssten, ob der Zeitpunkt gekommen ist."

BVB: Nico Schulz steht in Hoffenheim bis 2021 unter Vertrag

Zuletzt hatte es Spekulationen über ein Interesse des Hoffenheimer Ligarivalen Borussia Dortmund an Schulz gegeben.

"Es gibt einige Top-Klubs, Dortmund zählt auf jeden Fall dazu", äußerte der Linksverteidiger, der bei der TSG bis 2021 unter Vertrag steht.