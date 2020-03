BVB wirft Neymar wegen Roter Karte für Emre Can Schauspielerei vor: "Fast lächerlich"

Neymar ging beim Platzverweis für Emre Can sehr theatralisch zu Boden. Von den Verantwortlichen des BVB gab es dafür heftige Kritik.

PSG-Superstar Neymar hat für sein theatralisches Verhalten rund um die Rote Karte für BVB-Mittelfeldspieler Emre Can im Champions-League-Achtelfinale scharfe Kritik von Borussia Dortmunds Verantwortlichen eingesteckt.

"Die Rote Karte war zu hart. Emre stellt sich ein bisschen entgegen und wir wissen, dass Neymar ein guter Schauspieler ist. Das hat er heute gezeigt", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nach der 0:2-Niederlage des BVB, die das Aus in der Königsklasse bedeutete. Nach einem Foul von Can waren Neymar und der deutsche Nationalspieler aneinandergeraten. Nach einem leichten Schubser sank der Brasilianer zu Boden und provozierte somit den Platzverweis gegen Can.

BVB - Lucien Favre über Neymar: "Fast lächerlich"

BVB-Trainer Lucien Favre beklagte: "Das war viel zu hart. Neymar hat ein wenig übertrieben, denke ich. Darüber spreche ich nicht gerne, aber es war viel zu hart - fast lächerlich."

Mehr Teams

Neymar hatte PSG in der 28. Minute in Führung gebracht, Juan Bernat sorgte kurz vor der Pause für den Endstand. PSG zog damit trotz der 1:2-Hinspielniederlage ins Viertelfinale der ein.