BVB: Neymar kontert Dortmunder Seitenhieb wegen Haaland-Jubel

Auf Social Media gibt es erneut eine Stichelei zwischen Borussia Dortmund und PSG-Superstar Neymar. Der hat mit seinem Foto das letzte Wort.

PSG-Superstar Neymar hat einen Seitenhieb von Borussia Dortmund auf Twitter gekontert. Die Social-Media-Abteilung der Dortmunder hatte einen Tweet des FC Lorient mit den Worten "What goes around ..." geteilt, auf dem die Lorient-Spieler nach ihrem 3:2-Sieg über Paris Saint-Germain in der "meditativen" Jubelpose von Erling Haaland posieren.

Hintergrund: Haaland hatte beim Aufeinandertreffen des BVB mit PSG im Achtelfinale der vergangenen Champions-League-Saison die Pariser im Hinspiel per Doppelpack abgeschossen und seinen ersten Treffer mit jenem "Buddha"-Jubel zelebriert.

Neymar kramt sein altes Jubelbild aus

Nachdem sich PSG im Rückspiel gegen die Dortmunder durchgesetzt hatte, posierte das Starensemble gemeinsam auf dem Siegerfoto in der Haaland-Pose, die auch die Lorient-Spieler nach dem 3:2 über PSG am vergangenen Wochenende einnahmen.

Der BVB teilte das Foto und revanchierte sich daher rückwirkend für die Spitze. Neymar antwortete auf den Dortmunder Tweet abermals mit einem Bild von sich vom 2:0-Sieg der Pariser über Dortmund im März des vergangenen Jahres, auf dem er damals seinen 1:0-Führungstreffer im Rückspiel feierte. Den Tweet versah er mit den Worten: "Erinnert Ihr Euch?"