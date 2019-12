BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Paco Alcacer hinterlegt angeblich Wechselwunsch, Dortmund lässt sich Erling Haaland wohl einiges kosten

Mit Haaland hat der BVB seinen Wunschstürmer verpflichtet. Nun könnte mit Alcacer allerdings ein anderer den Verein womöglich verlassen.

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist der BVB mit Shootingstar Erling Haaland fündig geworden.

Der heiß umworbene Norweger zählt bereits zur Rückrunde zum Team von Lucien Favre. Allerdings lassen sich die Dortmunder den Haaland-Transfer einiges kosten.

Unterdessen könnte mit Paco Alcacer ein anderer Stürmer den umgekehrten Weg gehen und den BVB verlassen. Offenbar hat der Spanier bereits seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt. Mit steht angeblich ein möglicher Interessent parat.

BVB: Paco Alcacer hinterlegt offenbar Wechselwunsch - Kontakt zu Atletico Madrid?

BVB-Stürmer Paco Alcacer hat angeblich seinen Wechselwunsch bei der Borussia hinterlegt. Das berichtet die Marca.

Dem Bericht zufolge soll der 26-Jährige, der lediglich in sechs von 17 Bundesligapartien in der ersten Elf stand, bereits vom spanischen Top-Klub Atletico Madrid kontaktiert worden sein.

Wie die spanische Sportzeitung weiter berichtet, gilt Alcacer bei den Colchoneros auf der Suche nach einem neuen Angreifer als Alternative zu PSG-Star Edinson Cavani.

Im Raum steht wohl eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Zuletzt hatte der Spanier bereits betont, dass er in Zukunft gerne in LaLiga zurückkehren würde.

Der BVB hat Sturm-Juwel Erling Haaland aus Salzburg verpflichtet.

Erling Haaland wechselt zum BVB: So viel soll Borussia Dortmund der Deal kosten

Youngster Erling Braut Haaland wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Der Bundesligist muss für den Transfer angeblich zusätzlich tief in die Tasche greifen.

Denn abgesehen von der festgeschriebenen Ablösesumme werden für die Dortmunder wohl noch weitere 25 Millionen Euro fällig. So kassiert Haaland-Berater Mino Raiola, der unter anderem Kaliber wie Paul Pogba, Marco Verratti und Zlatan Ibrahimovic zu seinen Klienten zählt, für den Deal laut dem Transferexperten Alfredo Pedulla 15 Millionen Euro Vermittlungsprovision. Weitere zehn Millionen Euro gehen demnach an die Familie Haaland, insbesondere an Vater Alf-Inge, der bei Haalands Karriereplanung bisher auch ein Wörtchen mitsprach.

Diese Zahlen decken sich mit einem Bericht der Bild, wonach für einen Haaland-Transfer ein 80-Millionen-Euro-Paket fällig wird.

Der 19-Jährige soll bei seinem neuen Arbeitgeber ein stolzes Gehalt von sechs Millionen Euro (plus zwei Millionen Euro Prämien) verdienen. Beim BVB unterschrieb er einen Vertrag bis 2024.

Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland

Mittelstürmer Erling Braut Haaland wechselt von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Wie der BVB am Sonntagnachmittag offiziell bestätigte, unterschreibt der 19-Jährige einen Vertrag bis ins Jahr 2024.

"Trotz vieler Angebote absoluter Top-Klubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", freut sich BVB-Vorstand Hans-Joachim Watzke über den Transfercoup.

Ex-BVB-Profi Kevin-Prince Boateng über Jürgen Klopp: Das macht ihn so einzigartig

Der ehemalige -Profi Kevin-Prince Boateng hat verraten, was seinen ehemaligen Coach Jürgen Klopp von anderen Trainern unterscheidet. "Er ist ein geiler Typ und auch noch ein geiler Trainer", erklärte Boateng in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

"Meistens hast du nur das eine oder das andere." Klopp habe jedoch "einfach beides. Er weiß, wie er dich packen muss", schwärmte der gebürtige Berliner.

Der 32-Jährige glaubt nicht, dass es einen Spieler bei Liverpool gäbe, der Klopp nicht möge. "So war es auch in Dortmund", sagte Boateng und fügte an: "Das ist das, was ihn ausmacht." Aus diesem Grund werde "jede Mannschaft alles für ihn geben", erklärte der ehemalige Nationalspieler Ghanas.

BVB: Stefan Effenberg rät Mario Götze zu Hertha-Wechsel

Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hat BVB-Star Mario Götze und Julian Draxler von PSG einen Wechsel zu empfohlen. Zuletzt waren Gerüchte über ein Interesse der Berliner an den beiden Mittelfeldspielern aufgekommen.

"Für die beiden wäre es womöglich genau das Richtige, bei Hertha einen völligen Neustart zu wagen – und damit auch in ganz andere Rollen zu schlüpfen, vielleicht als Führungsspieler", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online.de.