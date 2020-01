BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Rekordklausel für Julian Weigl bei Benfica, Marco Knoop wechselt zu Fenerbahce

Julian Weigl und Marco Knoop haben den BVB verlassen. Gesellt sich auch Mahmoud Dahoud dazu? Alle News zu Borussia Dortmund.

Die Achterbahnfahrt in der Hinrunde ist abgehakt, ab dem 4. Januar bereitet sich im spanischen Marbella auf die Rückrunde vor. Julian Weigl ist dann nicht mehr an Bord, er ist mittlerweile offiziell ein Spieler von Lissabon.

Erlebe die Highlights der BVB-Spiele auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch Trainertalent Marco Knoop hat den BVB verlassen und sich Istanbul angeschlossen. Dafür ist Erling Haaland nun ein Borusse und Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer gratuliert dem -Vizemeister zur Verpflichtung seines Landsmanns.

Außerdem: Was meint BVB-Juwel Youssoufa Moukoko mit einer geheimnisvollen Botschaft bei Instagram?

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Freitag!

Nach Abgang vom BVB: Rekordklausel für Julian Weigl bei Benfica

Der Transfer von Julian Weigl zu Benfica Lissabon ist seit Donnerstag offiziell in trockenen Tüchern. Nach dem BVB bestätigten auch die Portugiesen den Deal, Weigl unterschrieb einen bis 2024 datierten Vertrag.

Im neuen Arbeitspapier des Mittelfeldspielers ist eine enorm hohe Ausstiegsklausel verankert: Wer ihn aus dem Vertrag herauskaufen möchte, muss die fixe Ablösesumme von 100 Millionen Euro zahlen.

Sollte dies passieren, wäre Weigl mit Abstand der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten. Bislang ist dies der Ex-Schalker Leroy Sane, der 2016 bei seinem Wechsel zu 50 Millionen Euro kostete.

BVB: U19-Torwarttrainer Marco Knoop wechselt zu Fenerbahce

Bundesligist Borussia Dortmund verliert ein Trainertalent. U19-Torwartcoach Marco Knoop wechselt zum türkischen Top-Klub Fenerbahce, wie der Traditionsverein am Donnerstag auf seiner Webseite offiziell mitteilte. In Istanbul soll der 41-Jährige gemäß eines Berichts der Bild einen bis 2022 gültigen Vertrag erhalten.

Knoop, der auch türkisch spricht, folgt auf Alper Boguslu und wird ab sofort im Stab von Fener-Coach Ersun Yanal arbeiten. Bereits am Wochenende reist er mit dem Tabellenvierten der ins Trainingslager nach Belek.

Ole Gunnar Solskjaer gratuliert dem BVB zu Erling Haaland

BVB-Nachwuchshoffnung Giovanni Reyna: Lucien Favres Fingerzeig

Im Sommer wechselte Giovanni Reyna zu Borussia Dortmund und kommt in der U19 des BVB zum Einsatz. Am 14. Spieltag der Bundesliga stand der 17-Jährige erstmals im Kader der Profis - eine Belohnung und ein Fingerzeig von Trainer Lucien Favre.

Lothar Matthäus übt Kritik an Borussia Dortmund: "Dem BVB fehlt ein Gesicht"

Lothar Matthäus hat erneut das Fehlen eines echten Leaders bei Borussia Dortmund kritisiert. "Es fehlt eine führende Hand auf dem Platz, ein Gesicht", sagte der Weltmeister von 1990 der Frankfurter Rundschau.

"Marco Reus und Mats Hummels sind leise Leader, die haben häufig mit sich selbst zu kämpfen", meinte Matthäus. Auch Axel Witsel sei von seinem Auftreten her kein echter Anführer.

Deshalb sei der BVB aktuell auch nicht in der Lage, ernsthaft um Titel mitzuspielen, konstatierte der 58-Jährige. Als Beispiel nannte er den Auftritt der Dortmunder am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen (2:1).

BVB: Hertha hat wohl Interesse an Mahmoud Dahoud

Hertha BSC hat große Pläne und es offenbar auch auf einen Spieler von Borussia Dortmund abgesehen. Wie die Sport Bild berichtet, besteht neben Namen wie Julian Draxler oder Granit Xhaka auch Interesse an Dortmunds Mahmoud Dahoud. Dieser soll sich prinzipiell gesprächsbereit zeigen.

Der Deutsch-Syrer, der 2017 von nach Dortmund wechselte, kommt seit seiner Debütsaison (34 Pflichtspiele) nur unregelmäßig zum Einsatz. In der Bundesliga reichte es in der aktuellen Spielzeit nur für sechs Spiele (248 Minuten), zehnmal stand er ohne Einsatz im Kader.

BVB: Rap-Video von 16-jährigem Haaland aufgetaucht

Im Winter erst sorgte der BVB für Aufregung, als sich die Borussia die Dienste des wohl heiß begehrtesten Sturmtalents in Europa sicherte. Dortmund zog die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro bei Erling Braut Haaland. Von dem ist nun ein altes Rap-Video aufgetaucht.

Der Norweger versuchte sich in seiner Jugend nicht nur an einer Fußball-, sondern offenbar auch an einer Gesangskarriere. Der damals 16-Jährige rappte mit den Flow Kingz den Song "Kygo jo".

BVB: Youssoufa Moukoko sorgt mit Instagram-Post für Spekulationen

Mega-Talent Youssoufa Moukoko hat mit einem Instagram-Post für Spekulationen gesorgt, er könnte schon im Jahr 2020 für die Profis von Borussia Dortmund auflaufen.

"Ich bin bereit für das BESTE Jahr meines Lebens!#2020", schrieb der 15-Jährige in einer Story bei Instagram und fügte mit einem "Psst-"Emoji versehen an: "#eswirdhammer".

Mutmaßungen, Moukoko könne damit auf einen ersten Profi-Einsatz im Jahr 2020 anspielen, kamen sofort auf. Rein rechtlich dürfte er frühestens an oder nach seinem 16. Geburtstag am 20. November 2020 für den BVB in der Bundesliga debütieren.

Im Training der Profis wird Moukoko wohl schon ab der Rückrunde immer wieder dabei sein.