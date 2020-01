BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Kehl äußert sich zu Sancho-Eskapaden, Can-Deal in der Schwebe

Der BVB will kurz vor Schließung des Transferfensters noch einmal zuschlagen. Emre Can soll kommen. Alle BVB-News und -Gerüchte vom Donnerstag.

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der Rückrundenauftakt geglückt. Am kommenden Wochenende ist zu Gast im Signal Iduna Park.

Obwohl es sportlich bestens läuft, möchten die Schwarz-Gelben noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Mit Emre Can von Juventus soll sich Dortmund bereits über einen Wechsel verständigt haben, derzeit befindet sich der Deal aber laut italienischen Medienberichten noch in der Schwebe. Der Grund: Die Klubs konnten sich bislang nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Außerdem: Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat sich über die Disziplinlosigkeiten Jadon Sanchos in der Hinrunde geäußert.

Mehr Teams

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Donnerstag.

BVB: Can-Transfer offenbar in der Schwebe

Borussia Dortmund möchte mit Emre Can von sein Mittelfeld verstärken. Mit der Spielerseite sollen sich die Schwarz-Gelben bereits geeinigt haben, allerdings rückt die Alte Dame nicht von ihrer Ablöseforderung in Höhe von 30 Millionen Euro ab. Das berichten Sky Italia und Calciomercato.com übereinstimmend.

Viel Zeit, den Deal über die Bühne zu bringen, bleibt nicht mehr. Das Transferfenster schließt am Freitag.

BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl zu Jadon Sanchos Disziplinverstößen: "Es gibt Grenzen"

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat zu den Disziplinverstößen von Youngster Jadon Sancho Stellung bezogen.

"Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in kurzer Zeit so eine Entwicklung genommen hat", sagte Kehl dem Nachrichtenportal t-online.de. Er schob allerdings nach: "Er muss aber wie jeder andere Spieler wissen: Egal, wie gut du bist, es gibt Grenzen. Es gibt einen gewissen Rahmen, in dem sich alle Spieler bei uns bewegen können."

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund