BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Horn will Haaland stoppen, Merino gelingt Kunstschuss

Erling Haalands Traumdebüt für Borussia Dortmund hat auch der Konkurrenz Respekt eingeflößt. Alle News zum BVB.

Mit einem Traum-Einstand bescherte Erling Haaland dem BVB in Augsburg (5:3) drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Am Freitagabend wartet mit dem 1.FC Köln (20.30 live auf DAZN) der nächste Gegner auf das Team von Lucien Favre.

Der FC ist seinerseits ebenfalls mit einem Dreier in die Rückrunde gestartet. Torhüter Timo Horn ist guter Dinge für das Duell mit und hofft, dass es nicht erneut eine Haaland-Gala gibt.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Dienstag!

Timo Horn: Bitte nicht wieder eine Haaland-Gala für den BVB

Torhüter Timo Horn vom hat die vorzügliche Vorstellung von Neuzugang Erling Haaland im BVB-Dress am vergangenen Wochenende registriert. Er hofft, dass ich der Dreierpack des Norwegers am nächsten Spieltag im Duell mit seinem FC nicht wiederholt. Gleichzeitig warnte Horn bei "100% – Fußball bei NITRO" davor, sich zu sehr auf Haaland zu fokussieren.

Der Schlussmann sagte: "Ich hoffe, dass sich die tolle Geschichte von Haaland am Freitag nicht fortsetzt und wir ihn in den Griff bekommen. Aber Dortmund ist natürlich auch mehr als Haaland."

"Es wird eine riesige Aufgabe, die dort auf uns zukommt", so Horn weiter. Er kündigte an: "Wir werden ein bisschen tiefer stehen, aber das erklärt sich von selbst, wenn man Freitagabend vor 80.000 in Dortmund spielt."

Lattenknaller aus 50 Metern: Ex-BVB-Verteidiger Mikel Merino macht's zu genau

Trio fehlt im BVB-Training

BVB: Portos Tomas Esteves offenbar Kandidat auf Nachfolge von Achraf Hakimi

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an Youngster Tomas Esteves vom . Das berichtet die portugiesische Zeitung A Bola.

Demnach hat der BVB den 17-Jährigen als Nachfolger für Achraf Hakimi auserkoren. Der Abwehrmann könnte dem Bericht zufolge im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse von zehn Millionen Euro wechseln, die Dortmund bezahlen würde. Zwar seien mehrere europäische Vereine an Esteves dran, die Schwarz-Gelben sollen aktuell aber die Nase vorne haben.

Im Dezember durfte der Juniorennationalspieler bereits im Pokal für die Profis auflaufen. Der Vertrag des Nachwuchstalents beim portugiesischen Traditionsverein läuft noch bis 2021.

Borussia Dortmund angeblich an City-Talent Jayden Braaf dran

Der BVB hat seine Fühler angeblich nach City-Talent Jayden Braaf ausgestreckt. Wie voetbalzone.nl berichtet, haben neben der Borussia auch die Ligakonkurrenten aus Leverkusen, Gladbach und Leipzig Interesse am 17-Jährigen bekundet.

Sein Vater, der gleichzeitig sein Berater ist, bestätigte gegenüber dem Portal das Interesse mehrerer Klubs aus der Bundesliga. Alle sollen Braaf bereits vor Ort beobachtet haben.

Der Angreifer lief bislang nur für die U23 der Citizens auf. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2023.

VIDEO-Highlights: Haalands Dreierpack-Gala bei BVB-Debüt