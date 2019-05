BVB-News und Gerüchte: Barca-Talent Mateu Morey kommt nach Dortmund, mehr Infos zur BVB-Doku

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren, mehrere Spieler dürften im Sommer kommen. Alle News zum BVB.

konnte sich den Traum von der Meisterschaft nicht erfüllen, nun laufen bereits die Planungen für die neue Spielzeit. Einige neue Spieler dürften den Weg zum BVB finden.

Mit Thorgan Hazard ( ), Mateu Morey vom und Bayer Leverkusens Julian Brandt sollen drei Neuzugänge in den Startlöchern stehen.

Aus gibt es zudem das Gerüchte, dass Barca-Reservist Malcom ein Thema bei den Schwarz-Gelben ist. Es stehen also spannende Wochen bevor. Kurz vor Saisonstart gibt es für die Fans dann ein Schmankerl in Form einer Dokumentation im Internet zu sehen.

Borussia Dortmund am Dienstag nach dem Saisonende: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Abwehrtalent Mateu Morey kommt vom FC Barcelona

Borussia Dortmund hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge Mateu Morey vom FC Barcelona unter Vertrag genommen. Zuerst berichtete Cadena SER davon, mittlerweile haben auch der kicker und die Bild nachgezogen.

Mit dem 19-Jährigen wechselt somit nach Sergio Gomez ein weiteres Talent aus dem Nachwuchs der Katalanen nach Dortmund. Eine Ablöse muss der BVB aufgrund von Moreys auslaufendem Vertrag nicht zahlen, der Wechsel soll schon bald offiziell verkündet werden. Laut Bild soll auch der FC Bayern schon einmal interessiert gewesen sein.

BVB-Doku ab August bei Amazon - Dortmund kassiert ab

Der Streamingdienst Amazon Prime wird eine Dokumentation über Borussia Dortmund zeigen. Der BVB wurde seit dem Winter-Trainingslager von Filmemacher Aljoscha Pause begleitet, das Ergebnis bekommen Fans ab dem 9. August in vier Folgen zu sehen.

Laut Informationen der Bild kassiert der Vizemeister für die Zusammenarbeit rund fünf Millionen Euro. Pause hatte zuvor bereits eine Dokumentation mit Mario Götze für DAZN gedreht.

Fluch der guten Tat: Was die Saison für den BVB bedeutet

Wenn man vor einer Saison einen Neustart auf allen Ebenen ausruft und dann wie Borussia Dortmund einen Traumstart in der folgen lässt, den man in diesem Tempo und vor allem der fußballerischen Art und Weise selbst nicht für möglich gehalten hatte, dann liegt man nicht nur wie bereits thematisiert vor dem eigenen Zeitplan.

Es hat dann eben auch etwas vom Fluch der guten Tat, denn die Wahrscheinlichkeit vergrößerte sich beim BVB in dieser berauschenden 42-Punkte-Hinrunde von Spieltag zu Spieltag, dass es wohl nicht auf ewig so weitergehen würde. Lediglich die Anzeichen fehlten, wann der Knick in der Saison für die Schwarzgelben kommen würde, schließlich zauberten sie ja überraschend starke Leistungen aufs Feld.

Holt der BVB Malcom vom FC Barcelona?

Gemäß eines Berichts der spanischen As zeigt Borussia Dortmund Interesse an Angreifer Malcom vom -Meister FC Barcelona. Der 22 Jahre alte Brasilianer, der im vergangenen Sommer von nach Katalonien gewechselt war, konnte sich dort bisher nicht durchsetzen. Barca ist daher durchaus gesprächsbereit und hofft, so heißt es, einen Großteil der 40-Millionen-Ablöse wieder einzunehmen.

Bevor nun der BVB als Interessent ins Spiel gebracht wurde, sollen vor allem englische und italienische Klubs ihre Fühler nach Malcom ausgestreckt haben. Die Mailänder Klubs Inter und AC wurde dabei häufig genannt.

Malcom ist auf den offensiven Außenbahnen zuhause. Dort sucht der BVB nach dem Abgang von Christian Pulisic nach Verstärkungen.

Jadon Sancho will beim BVB bleiben

Borussia Dortmund kann auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Jadon Sancho setzen. Wie der Daily Express berichtet hat der 19-Jährige durchblicken lassen, BVB-Trainer Lucien Favre erhalten bleiben zu wollen.

Der Offensivakteur war in den letzten Wochen insbesondere mit einem Transfer zum englischen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

BVB: Bayers Julian Brandt offenbar vor Wechsel zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund darf sich offenbar über die Verpflichtung von Julian Brandt freuen. Wie die Bild berichtet, hat sich der Offensivspieler von für einen Wechsel zum BVB entschieden. Anfragen von Juventus, PSG, Tottenham und Atletico soll Brandt abgelehnt haben.

Kürzlich soll es ein Treffen zwischen Brandts Vater Jürgen und BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegeben haben. Der Spieler strebt wohl einen Wechsel an, obwohl Leverkusen sich die Qualifikation zur sicherte.