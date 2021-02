BVB-Neuzugang Julian Rijkhoff: Berater Dick van Burik erklärt die Transferhintergründe

Julian Rijkhoffs Wechsel von Ajax zum BVB sorgte für Wirbel. Nun erklärte sein Berater die Hintergründe des Transfers zum Bundesligisten.

Der Berater von Borussia Dortmunds Neuzugang Julian Rijkhoff, Dick van Burik, hat die Beweggründe des 16-jährigen Talents für den Wechsel von Ajax Amsterdam zum BVB erklärt.

"Wir waren in den Gesprächen mit Dortmunds Verantwortlichen sehr beeindruckt. Sie wussten alles über ihn, ihre Scouting-Abteilung hat einen sehr guten Job gemacht. Wie gut der BVB ihn schon kannte, wie er ihn weiterentwickeln möchte und wie überzeugt er von ihm ist - all das hat auf Julian und seine Eltern großen Eindruck gemacht", sagte der 47-Jährige der Bild-Zeitung.

Das Lager des Nachwuchsstürmers sei sich "sicher, dass der Wechsel zum BVB genau der richtige Schritt" sei.

🐣💯 (RN+) Der #BVB hat Julian #Rijkhoff von #Ajax #Amsterdam langfristig unter Vertrag genommen. Das Sturmtalent ist zunächst für die #U17 eingeplant – und kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren. https://t.co/gzzvmla2zS — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) February 3, 2021

BVB: Rijkhoff-Wechsel sorgte für Wirbel bei Ajax

Der BVB habe seinen guten Umgang in puncto Behandlung und Entwicklung von jungen Talenten bereits in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. "Der Verein hat gezeigt, was für ein gutes Umfeld er talentierten Spielern für ihre Entwicklung auf höchstem Niveau bietet", erklärte van Burik.

Rijkhoffs Wechsel vom niederländischen Spitzenteam nach Dortmund hatte besonders in Amsterdam für Wirbel gesorgt. Neben dem 16 Jahre alten Niederländer verließen in den vergangenen Jahren zahlreiche Offensivtalente die so gerühmte Ajax-Akademie, ohne ein Profispiel gemacht zu haben.

Borussia Dortmund: Rijkhoff spielt vorerst in der U17

Donyell Malen (PSV Eindhoven), der ebenfalls im Fokus des BVB stehen soll, Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Nicolas Kühn (FC Bayern) oder Leverkusen-Neuzugang Timothy Fosu-Mensah standen allesamt ebenfalls nie für Ajax auf dem Platz.

Die Dortmunder wollen das Talent langsam aufbauen. Rijkhoff soll zunächst in der U17 mittraineren und im kommenden Sommer in die U19 aufrücken.

Der BVB bezahlte für Rijkhoff lediglich eine Ausbildungsentschädigung in kolportierter Höhe von 200.000 Euro an Ajax.