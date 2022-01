BVB - Jung, schnell, dribbelstark: Das ist Dortmunds Transferziel Mohamed-Ali Cho

Seinen Platz in der Kabine eines Erstliga-Klubs muss man sich mit Leistung verdienen. Das wissen junge Talente - und das weiß auch Mohamed-Ali Cho ganz genau. Denn der 17-Jährige von SCO Angers bekam das in seiner Premieren-Saison beim französischen Verein bei jedem Heimspiel und jedem Training vor Augen geführt. Während sich seine erfahreneren Teamkollegen auf ihren festen Plätzen in der Kabine umzogen und vorbereiteten, stand für Cho nur ein herbeigeholter Stuhl bereit - sehr zur Belustigung für den Rest des Teams.

Inzwischen dürfte sich das geändert haben, denn Cho hat in seinen bislang schon 39 Erstliga-Spielen abgeliefert und wird dabei erst in zwei Wochen 18 Jahre alt. "Er ist klar im Kopf, er arbeitet an sich und er hört auf uns", charakterisierte sein Mitspieler Romain Thomas den Offensivspieler. Die Leistung stimmt bei Cho, die Einstellung passt - und das Potenzial ist riesig. Kein Wunder, dass viele europäische Top-Klubs an ihm dran sein sollen. Und die heißeste Spur führt aktuell nach Dortmund.

Cho zum BVB? 20 Millionen Euro als Ablösesumme im Gespräch

Während GOAL und SPOX nur ein Interesse von mehreren Vereinen, vor allem aus Deutschland, bestätigen können, berichtete L'Equipe zuletzt, dass es bereits Kontakt zwischen Cho, seinem Berater und den Dortmundern gebe. Rund 20 Millionen Euro soll der Youngster kosten, wobei laut fussballtransfers.com zunächst eine weitere Ausleihe an Angers vorgesehen ist, falls Cho bereits in diesem Monat wechselt.

20 Millionen Euro wären eine überaus stolze Summe für einen 17-Jährigen, doch die vielen Scouts und interessierten Klubs sind sich einig, dass aus Cho einmal ein Star werden kann. "Im Moment sieht er den Fußball noch nicht als einen Job, sondern als seine Leidenschaft", verriet ein enger Freund GOAL und SPOX. "Es macht ihm einfach Spaß", ergänzte er.

Und das sieht man auf dem Platz. Cho kann in der Offensive sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum eingesetzt werden. Er ist schnell, kräftig, geht ohne Angst ins Dribbling und hat einen starken linken Fuß. Sein endgültiger Durchbruch in der ersten Mannschaft gelang ihm im August des vergangenen Jahres: Mit 3:0 fertigte Angers überraschend Olympique Lyon ab - und Cho gewann nicht nur ein ums andere Mal das direkte Duell mit dem routinierten Marcelo, sondern holte auch noch mit seiner Schnelligkeit einen Platzverweis für Lyons Maxwel Cornet heraus, der ihn nicht mit fairen Mitteln stoppen konnte.

"Überdurchschnittliche Voraussetzungen"

"Seine Voraussetzungen, was Kraft und Schnelligkeit angeht, sind überdurchschnittlich", meinte sein Teamkollege Romain Thomas. Deshalb wollen die interessierten Vereine auch überdurchschnittlich viel Geld für Mohamed-Ali Cho auf den Tisch legen - und der dürfte am Ende mit einem durchschnittlichen Kabinenplatz bei einem europäischen Top-Klub völlig zufrieden sein. Solange es nicht wieder ein herbeigeholter Stuhl ist.