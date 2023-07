BVB: Thomas Meunier mit Wechselklartext und Gedanken über Saudi-Arabien-Transfer

Thomas Meunier befindet bei Borussia Dortmund auf dem Abstellgleis. Nun spricht er Klartext über seine Zukunft.

WAS IST PASSIERT? Vor kurzem wurde Dortmunds Thomas Meunier mit einem Wechsel in seine Heimat zu Ex-Klub FC Brügge in Verbindung gebracht. Den wird es aber nicht geben, wie der Rechtsverteidiger selbst sagt.

WAS WURDE GESAGT? "Nein, ich komme nicht zurück nach Brügge", verkündete er gegenüber der belgischen Boulevardzeitung La Dernière Heure. "Dortmund ist gerne bereit zu kooperieren, wenn ein Verein an einem Transfer interessiert ist. Wenn ich nichts Besseres als Dortmund finden kann, werde ich nicht einfach so gehen. Der Verein weiß das und es gibt keinen Konflikt. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Mannschaften in England zum Beispiel machen Wechsel oft erst am Ende des Transferfensters. Frankreich, Belgien und Deutschland - da war ich schon. Spanien, Italien oder Portugal könnten mich reizen."

WIE GEHT ES WEITER? Auch einen Wechsel nach Saudi-Arabien schloss er nicht aus: "Ich suche in erster Linie ein sportliches Projekt, aber ich werde darüber nachdenken, ehrlich gesagt. In einer Mannschaft mit Kanté, Jota und Benzema zu spielen, ist nicht schlecht."

Meunier geriet beim BVB zuletzt aufs Abstellgleis. Sein Vertrag in Dortmund endet 2024.

