BVB: Mats Hummels nennt seine Lieblingsmitspieler in der Verteidigung

Mats Hummels spielte in der Defensive schon mit zahlreichen Stars zusammen. Nun hat der BVB-Verteidiger seine Lieblingsnebenleute genannt.

Abwehrspieler Mats Hummels von hat in einer Fragerunde auf Twitter verraten, mit welchen Spielern er am liebsten in der Verteidigung zusammengespielt hat.

#FragMats



Ich hatte viele tolle Mitspieler in den Jahren, allen voran @Schmelle29. Aber auch mit @JB17Official und @NSubotic4 hab ich große Erfolge gefeiert. Natürlich gibts da noch einige mehr, die hier jetzt fehlen. https://t.co/D7NVbyuT1u — Borussia Dortmund (@BVB) January 9, 2020

"Ich hatte viele tolle Mitspieler in den Jahren, allen voran Marcel Schmelzer", so Hummels auf der offiziellen Twitter-Seite des BVB: "Aber auch mit Jerome Boateng und Neven Subotic habe ich große Erfolge gefeiert."

Mats Hummels wurde an der Seite Jerome Boatengs 2014 Weltmeister

Während der mittlerweile 31-Jährige mit Schmelzer und Subotic die Meisterschaft 2011 sowie das nationale Double 2012 im Trikot der Schwarz-Gelben gewann, feierte Hummels mit Boateng und dem FC Bayern zuletzt drei Meistertitel in Folge.

An der Seite Boatengs wurde er außerdem 2014 mit der DFB-Elf in Weltmeister.