BVB - Mats Hummels mit scharfer Kritik an VAR-Entscheidung: "Ist mir ein Rätsel"

Der Schiedsrichter meinte es in Bochum nicht gut mit dem BVB. Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels hat sich nun nach dem Spiel geäußert.

WAS IST PASSIERT? BVB-Abwehrspieler Mats Hummels hat sich nach der umstrittenen Elfmeter-Entscheidung beim 1:1 gegen den VfL Bochum zu Wort gemeldet. Er sieht bei den VAR-Einsätzen ein grundsätzliches Problem.

WAS WURDE GESAGT? "Leider ein Rückschlag im Kampf um den Titel für uns", schrieb Hummels am Samstag auf Instagram. "Ich bin allerdings der Meinung, wir haben den Kampf voll und ganz angenommen, lediglich die Genauigkeit im letzten Drittel und die Effektivität vor dem Tor haben uns teilweise gefehlt."

Man hätte die Partie "auch ungeachtet des nicht gegebenen Elfmeters" gewinnen können, betonte der Innenverteidiger. Er wolle "diese Situation auch gar nicht noch höher hängen, der Elfmeter hätte schließlich auch erstmal verwandelt werden müssen."

Während Stegemann seinen Video-Assistenten Robert Hartmann in Schutz genommen hatte, erkannte Hummels ein VAR-Problem: Es gebe in der aktuellen Saison "reihenweise fragwürdige Elfmeter", bei "einer der deutlichsten Situationen der letzten Jahre" greife er diesmal aber nicht ein. Das sei ihm "ein Rätsel".

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Borussia war von Schiedsrichter Sascha Stegemann ein Elfmeter nach einem vermeintlich klaren Foul an Karim Adeyemi verweigert worden, die Verantwortlichen äußerten sich anschließend erbost. Kritik an Stegemann hatte es anschließend von der DFB-Schiedsrichter-Leitung gegeben, der Referee selbst erklärte, sich "beschissen" zu fühlen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach 30 von 34 absolvierten Partien liegt der BVB in der Tabelle zwei Punkte vor den Bayern. Deren Heimspiel gegen Schlusslicht Hertha BSC steht am Sonntag (15.30 Uhr) aber noch aus. Mit einem Sieg würden die Bayern wieder die Tabellenführung übernehmen.