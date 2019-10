BVB-Verteidiger Mats Hummels im Revierderby: Der letzte Turm in der Schlacht

Während der BVB im Revierderby auf Schalke enttäuscht, ist Mats Hummels einer der wenigen Lichtblicke – wie schon in den vergangenen Wochen.

HINTERGRUND

Mit gesenkten Köpfen trat die Mannschaft von am Samstagnachmittag den Gang zu den vielen mitgereisten Fans in die Gästekurve an. Und obwohl der BVB im prestigeträchtigen Revierderby beim nicht als Verlierer vom Feld ging, fühlte sich das 0:0 für die meisten, die es mit Schwarz-Gelb halten, wie eine Niederlage an.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Speziell in den ersten 60 Minuten rollten zahlreiche S04-Angriffe auf das Tor von Roman Bürkis Vertreter Marwin Hitz zu. "Das einzig Positive ist, dass wir heute kein Gegentor bekommen haben", brachte es Kapitän Marco Reus auf den Punkt, der wie die komplette Offensive weit unter seinen Möglichkeiten blieb.

Dass es nach 90 Minuten aber "nur" eine gefühlte Niederlage gab und das Spiel tatsächlich nicht verloren ging, lag zum einen am starken Hitz, zum anderen wieder einmal an Mats Hummels. Zwar kam es in der Viererkette in Duellen gegen den schnellen Rabbi Matondo vereinzelt zu Abstimmungsproblemen, aber Hummels war es, der wiederholt richtige Entscheidungen traf und Aktionen klärte.

Mats Hummels mit Top-Werten gegen Schalke 04

Nach zuletzt enttäuschenden Mannschaftsleistungen lässt sich Hummels anders als der Großteil seiner Mitspieler nicht von der schlechten Stimmung und der Unruhe rund ums Westfalenstadion anstecken. Stattdessen präsentiert er sich seit Wochen in guter Form. Wie schon im Champions-League-Kracher gegen den stellte er auch im Derby unter Beweis, dass er dem Druck in wichtigen Spielen standhalten kann.

Bei vielen Hereingaben erwies er sich in einer wackligen Mannschaft als Turm in der Schlacht, gewann 71 Prozent seiner Zweikämpfe und machte zahlreiche Schalker Angriffe zunichte. Kein Spieler kam während der 90 Minuten zudem auf mehr Ballgewinne (13) und Klärungsaktionen (sieben) als Hummels.

Von einer Sicherheit und Führungsstärke, wie sie Hummels Woche für Woche an den Tag legt, können andere Neuzugänge wie Thorgan Hazard oder Julian Brandt nur träumen. Vor der Saison gefeiert, wissen beide Offensivkünstler im Ruhrgebiet längst noch nicht zu überzeugen. "Es fehlt uns sowohl kollektiv als auch individuell die Leichtigkeit in gewissen Situationen und auch die Form", analysierte Reus die Lage treffend. Als wirklicher Top-Transfer erweist sich derzeit nur der 30-jährige Innenverteidiger.

Doch obwohl Hummels schon im ersten Jahr nach seiner Rückkehr zu den Vize-Kapitänen bei Schwarz-Gelb gehört und seine Meinung innerhalb der Mannschaft Gewicht hat, äußert sich der eloquente Ex-Münchner in der Öffentlichkeit nur noch sehr selten. Auch auf Schalke mied er die wartenden Journalisten in der Mixed Zone – auch, weil er weiter besonders im Fokus steht.

Mats Hummels' Top-Leistungen bringen Bundestrainer Joachim Löw in Erklärungsnot

Seit März wird der 2014er-Weltmeister von Joachim Löw nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt. Spätestens seit dieser bis heute sehr umstrittenen Entscheidung fällt der Name Hummels in jeder öffentlichen Debatte um das DFB-Team. Gerade nach dem Kreuzbandriss und einem drohenden EM-Aus von Bayerns Niklas Süle ist die Diskussion neu entfacht.

Angesprochen auf eine mögliche Hummels-Rückkehr in die Nationalmannschaft sagte Löw noch vor wenigen Tagen, dass dies "im Moment kein Thema" sei. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass seine Entscheidung, auf den Routinier zu verzichten, keinesfalls unumstößlich sei. "Im Fußball ist es schwer, endgültige Prognosen abzugeben. Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird. Am Ende steht der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle."

Mit sechs Deutschen Meisterschaften, zwei Pokalsiegen und dem WM-Titel in seiner Vita verkörperte Hummels diesen Erfolg in den vergangenen Jahren. Wie im Revierderby gegen Schalke 04 stellt er beim BVB unter Beweis, dass er sich keineswegs auf dem Erreichten ausruht. Als echter Stabilisator präsentiert sich Hummels in Top-Form und ist bereit für weitere Schlachten – mit dem BVB und auch in der Nationalmannschaft.