BVB: Mateu Morey beeindruckt von Haaland und traut Hakimi Startelf-Platz bei Real zu

Mateu Morey ist beeindruckt von seinen BVB-Kollegen Erling Haaland und Achraf Hakimi. Letzterem würde er bei Real sogar einen Startelf-Platz zutrauen.

Rechtsverteidiger Mateu Morey von schwärmt von seinen Teamkollegen Erling Haaland und Achraf Hakimi. Im Podcast "El Larguero" des spanischen Radiosenders Cadena Ser erklärte der 20-Jährige, dass er "glücklich und dankbar" sei, täglich mit Spielern wie Haaland trainieren zu dürfen.

So werde es über den Norweger in Zukunft "viel zu erzählen geben". Morey betonte: "Haaland ist wirklich genauso gut, wie es im Fernsehen aussieht.“ Auch Real-Leihgabe Hakimi hat es dem gebürtigen Mallorquiner angetan: "Er ist ein großartiger Spieler und in dieser Saison konnte er das in Dortmund bestätigen."

BVB - Mateu Morey: "Hakimi hat die Fähigkeiten, einen Platz in Madrids Elf einzunehmen"

Noch bis Ende des Monats ist der Marokkaner von an den BVB ausgeliehen. Ob Hakimi anschließend nach Madrid zurückkehrt, ist noch nicht offen, Morey traut ihm jedoch zu, eine tragende Rolle bei den Blancos zu spielen.

Mehr Teams

Er betonte: "Wir haben nicht über seine Rückkehr zu Real Madrid gesprochen. Aber bei dem, was er zeigt, wäre ich nicht überrascht, wenn sie ihn zurückholen würden. Er hat die Fähigkeiten, einen Platz in Madrids Elf einzunehmen."

Im vergangenen Sommer wechselte Morey selbst ablösefrei aus der U19 des nach Dortmund. In der vergangenen Woche feierte der Rechtsfuß beim 6:1-Erfolg in Paderborn sein -Debüt und legte dabei gleich ein Tor auf. Auch gegen Hertha BSC (1:0) am Samstag kam er zum Einsatz.