"Erstma'n Käffken": BVB-Keeper Marwin Hitz verrät, warum er Tennis-Star Roger Federer bewundert

Dortmund-Torhüter Marwin Hitz spricht im Interview mit Melitta über Roger Federer und seinen perfekten Winterurlaub.

Marwin Hitz, Torhüter von , hat im Interview-Format 'Erstma’n Käffken' von Melitta unter anderem über seine Bewunderung für Tennis-Star Roger Federer gesprochen.

"Er ist auch nicht mehr der Jüngste, spielt trotzdem immer noch auf höchstem Niveau und kämpft sich immer wieder zurück", sagte Hitz auf die Frage von Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela, welche Persönlichkeit aus seinem Heimatland ihn besonders beeindruckt.

Zudem sollte Hitz, der in der laufenden Saison bisher in sechs Pflichtspielen im Dortmunder Tor stand, seinen perfekten Winterurlaub beschreiben. "Der absolut perfekte Winterurlaub wäre natürlich, wenn ich dann nach meiner Karriere auch wieder Ski fahren kann", so der 33-Jährige, der wegen der hohen Verletzungsgefahr seit Jahren auf das Skifahren verzichtet. "Das letzte Mal bin ich vor sieben Jahren auf Ski gestanden und dann auch nur für einen Tag."

Seine Kinder, so der zweimalige Schweizer Nationalkeeper weiter, seien jedoch gerade dabei, Skifahren zu lernen. "Und wenn die dann richtig gut sind, dann kann ich wahrscheinlich auch wieder fahren."

An einem perfekten freien Tag mit der Familie schaut Hitz, der 2018 vom zum BVB kam, gerne gemütlich Filme. "Letzten Sonntag haben wir König der Löwen geschaut", verriet er. "Manchmal unterbrechen wir bei der Hälfte, aber eigentlich würde ich ihn gerne ganz durchschauen."