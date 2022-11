BVB: Marius Wolf und Tom Rothe fallen bis zur WM-Pause aus

Beim BVB gibt es erneut Verletzungssorgen. Mit Marius Wolf und Tom Rothe fallen zwei Spieler bis zur WM aus.

WAS IST PASSIERT? Die Verletzungssorgen des Bundesligisten Borussia Dortmund werden immer größer. Der BVB muss in den verbleibenden drei Bundesligaspielen bis zur WM-Pause auf die Außenspieler Marius Wolf und Tom Rothe verzichten.

WAS WURDE GESAGT? Bei Wolf wurde einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge "eine infektbedingte Störung des Gleichgewichtsorgans" festgestellt. Rothe habe Anfang der Woche bei einem Schlag aufs Knie eine Knochenstauchung erlitten. Der 18-Jährige wird auch für die Asien-Reise des BVB Ende November ausfallen.

WIE GEHT ES WEITER? Ohnehin ist die Borussia von Verletzungen geplagt. Fast ein Dutzend Spieler ist nicht spielfähig oder zumindest angeschlagen. Nach dem Spiel in der Champions League beim FC Kopenhagen (1:1) sind auch Torhüter Gregor Kobel und Abwehrspieler Mats Hummels angeschlagen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Trotz vieler Verletzungen hat der BVB bislang eine ordentliche Halbserie gespielt. In der Königsklasse zog man als Gruppenzweiter in das Achtelfinale ein, im DFB-Pokal steht man im Achtelfinale und in der Bundesliga liegt man mit 22 Punkten aus zwölf Spielen auf dem vierten Rang, nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Union Berlin.