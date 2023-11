BVB: Marius Wolf bei Klassiker gegen FC Bayern von eigenen Fans ausgepfiffen

Der BVB-Verteidiger erlebte gegen den FCB einen schwarzen Tag. Das quittierten die Fans mit Pfiffen.

WAS IST PASSIERT? Beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern München ist BVB-Rechtsverteidiger Marius Wolf von den eigenen Fans ausgepfiffen worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 36. Spielminute verweigerte der 28-Jährige einen Zweikampf mit FCB-Stürmer Leroy Sané, was die Dortmunder Anhänger mit Pfiffen von den Rängen quittierten.

Überhaupt machte Wolf gegen den deutschen Nationalspieler eine äußerst unglückliche Figur. Edin Terzic nahm ihn zur zweiten Halbzeit deshalb auch vom Feld.

