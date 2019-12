BVB: Mario Mandzukic sagt offenbar ab - kommt jetzt Erling Haaland?

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Mario Mandzukic wird es wohl nicht, kommt stattdessen Erling Haland zum BVB?

Borussia Dortmund will im Winter nachrüsten und einen Backup für Paco Alcacer verpflichten. Sportdirektor Michael Zorc und Vereinsboss Hans-Joachim Watzke räumten jüngst Fehler in der Kaderplanung ein. Wunschkandidat Mario Mandzukic will nach Informationen der Bild aber nicht zum BVB wechseln. Der kroatische Stürmer habe der Borussia bereits eine Absage erteilt.

Mandzukic ist bei Juventus außen vor: Unter Trainer Maurizio Sarri kam der 33-Jährige noch zu keinem Einsatz in dieser Saison. In den letzten zehn Ligaspielen stand er nicht einmal mehr im Kader. Ein Wechsel im Winter gilt als sicher. Angeblich sind auch der und an Mandzukic interessiert.

BVB-Stürmersuche: Dortmund nimmt offenbar Haaland ins Visier

Statt Mandzukic könnte laut Bild Erling Haaland nach Dortmund wechseln. Der BVB habe den 19 Jahre alten Norweger über die letzten Monate intensiv beobachtet und soll bereit sein, 30 Millionen Euro Ablöse für ihn zu bezahlen.

Haaland ist bis 2023 an Red Bull Salzburg gebunden. In der aktuellen Spielzeit kommt der 1,94 Meter große Stürmer auf beeindruckende 27 Tore in 20 Pflichtspielen. Allein in der traf Haaland in den bisher fünf Gruppenspielen achtmal.

Für einen Wechsel zum BVB spräche laut Bild auch Dortmunds guter Draht zu Haalands neuem Berater Mino Raiola. Ein exklusives Vorkaufsrecht für Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig dementierte RBS-Sportdirektor Christoph Freund zuletzt.

Haaland träume zwar von einem Wechsel in die Premier League, könne sich dem Bericht zufolge aufgrund der Einsatzchancen aber einen Wechsel in die vorstellen. Fraglich allerdings, ob er aufgrund des großen Interesses und des lange laufenden Vertrages für eine derartige Summe zu haben wäre.