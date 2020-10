Ex-BVB-Star Mario Götze fehlt der PSV verletzt - Eindhoven beklagt sechs Corona-Fälle

Nach zwei Toren in seinen ersten beiden Pflichtspielen fehlte Mario Götze der PSV am Sonntag verletzt. Zudem beklagt der Klub sechs Corona-Fälle.

Weltmeister Mario Götze versäumte das Spiel seiner in der gegen Vitesse Arnheim (1:2) am Sonntag verletzt. Der Neuzugang war in der Europa-League-Partie gegen Granada (1:2) am Donnerstag ausgewechselt worden, hatte danach aber Entwarnung gegeben und getwittert, dass "nichts Ernstes" passiert sei.

Für einen Einsatz gegen Vitesse reichte es aber dennoch nicht, offenbar verhinderten muskuläre Probleme Götzes Mitwirken. Der 28-Jährige, der nach seinem Aus beim BVB überraschend in die Niederlande gewechselt war, hatte in seinen ersten beiden Pflichtspielen für die PSV jeweils ein Tor erzielt.

PSV Eindhoven beklagt sechs Corona-Fälle

Indes hatte Eindhoven an diesem Wochenende noch weitere schlechte Nachrichten zu verkraften: Sechs Spieler aus dem Profi-Kader wurden positiv auf COVID-19 getestet, darunter auch Abwehrspieler Timo Baumgartl.

Die Akteure befinden sich in Quarantäne und unter ärztlicher Aufsicht, teilte der niederländische Topklub mit. Weil der Kader wegen der Coronarichtlinien nicht mit Jugendspieler aufgefüllt werden durfte, saßen gegen Vitesse nur drei Feldspieler auf der Bank.