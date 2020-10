PSV Eindhoven: Auch der 1. FC Köln dachte über Ex-BVB-Star Mario Götze nach

Zahlreiche Klubs beschäftigten sich in den vergangenen Wochen mit einer Götze-Verpflichtung. Gemäß Horst Heldt gehörte auch der 1. FC Köln dazu.

Bundesligist dachte in der vergangenen Transferperiode über eine Verpflichtung von Rio-Weltmeister Mario Götze nach. Das bestätigte FC-Sportchef Horst Heldt. Götze war nach seinem Abschied von ablösefrei und wechselte nach wochenlangen Spekulationen über seine Zukunft in der vergangenen Woche zum Eredivisie-Klub PSV Eindhoven.

"Es ist richtig, dass wir uns mit der Personalie beschäftigt haben", wird Heldt von Sport1 zitiert: "Wir hatten einen Zehner gesucht und dabei auch an Mario gedacht. Während einer Transferperiode beschäftigt man sich mit vielen Spielern. Er war eine Idee."

Peter Bosz: Ex-BVB-Star Mario Götze wollte zu

"Mario war ablösefrei und hätte sicherlich gut zum 1. FC Köln gepasst. Er hatte aber andere Pläne. Wir wünschen ihm jetzt in Eindhoven viel Erfolg", so Heldt weiter.

Neben war auch noch Kölns Rheinrivale Bayer Leverkusen ein Anwärter auf Götzes Dienste. Wie Werkself-Trainer Peter Bosz dem Telegraaf verriet, strebte Götze selbst einen Wechsel in die Farbenstadt an, allerdings wollte man in Leverkusen auf der Position des 28-Jährigen lieber auf sein Top-Talent Florian Wirtz setzen.