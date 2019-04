BVB: Mario Götze kann laut Stefan Effenberg "die Meisterschaft entscheiden"

Bayern München oder Borussia Dortmund - wer wird Deutscher Meister 2019? Mario Götze könnte laut Stefan Effenberg eine entscheidende Rolle spielen.

Der Meisterschaftskampf in der zwischen dem und ist weiterhin offen – für Ex-FCB-Kapitän Stefan Effenberg könnte Mario Götze ein entscheidender Faktor in der heißen Saisonphase werden.

"Er kann die Meisterschaft entscheiden und gleich zwei Vereinen zeigen, dass er wieder ganz der Alte ist - seinem ehemaligen Verein und seinem aktuellen", so Effenberg über Götze bei t-online.de. "Nach all den Zweifeln, die es in den vergangenen Jahren an ihm gab, wäre das eine Wahnsinns-Geschichte."

Nach einem schwachen Saisonstart, bei dem Götze unter BVB-Coach Lucien Favre zumeist außen vor war, kam der ehemalige Bayern-Spieler zuletzt immer besser in Form und erzielte auch einen Treffer im Revierderby (2:4) gegen den .