BVB: Marin Pongracic kommt vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund

Die Dortmunder reagieren auf die Personalnot in der Abwehr und holen mit Marin Pongracic einen alten Bekannten von Trainer Marco Rose zum BVB.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund verstärkt sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit Innenverteidiger Marin Pongracic vom Bundesligarivalen VfL Wolfsburg. Das bestätigten beide Vereine am Montagmittag offiziell.

Pongracic wird zunächst für eine Spielzeit von Wolfsburg an den BVB ausgeliehen. Anschließend haben die Schwarz-Gelben Medienberichten zufolge eine Kaufoption, die bei rund zwölf Millionen Euro liegen soll. Der Vertrag des kroatischen Nationalspielers beim VfL läuft noch bis 2024. "Marin ist ein junger Innenverteidiger mit Tempo, der unsere Defensive komplettiert“, wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc in Dortmunds Mitteilung zitiert.

BVB: Marco Rose kennt Marin Pongracic aus Salzburg

In der Defensive plagen die Dortmunder Verletzungsprobleme, zuletzt half unter anderem Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Innenverteidigung aus. Ein Transfer für die Defensivzentrale galt daher in den vergangenen Tagen und Wochen stets als Möglichkeit.

Für ein Jahr nach Dortmund - Marin Pongracic wechselt auf Leihbasis zum @BVB . Wir wünschen dir alles Gute, Marin. 🐺



— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 31, 2021

Pongracic kennt Dortmunds Trainer Marco Rose bestens. Beide arbeiteten bereits bei Red Bull Salzburg zusammen. Von dort wechselte der 23-Jährige im Januar 2020 für zehn Millionen Euro Ablöse nach Wolfsburg. Für den Tabellenführer der Bundesliga absolvierte er seitdem 23 Pflichtspiele (zwei Tore).