BVB: Sorgen um Marco Reus - Trainingsabbruch wegen Schmerzen

Marco Reus muss beim BVB das Training abbrechen. Ob der Kapitän wieder länger ausfällt, wird sich am Montag zeigen.

WAS IST PASSIERT? Nächste schlechte Nachricht für Marco Reus. Der Kapitän von Borussia Dortmund hat am Sonntag das Training von Borussia Dortmund vorzeitig beendet. Das verriet Trainer Edin Terzic bei der Pressekonferenz vor dem Spiel des BVB beim VfL Wolfsburg.

WAS WURDE GESAGT? "Er hatte wieder Schmerzen. Sicherheitshalber haben wir das Training beendet. Wir haben ihn dann nochmal untersucht, da sah es nicht ganz so schlimm aus. Wir werden sehen, ob er am Montag mit uns auf dem Trainingsplatz steht", sagte Terzic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Reus plagt sich seit einiger Zeit mit Sprunggelenksproblemen herum. Erst am vergangenen Wochenende hatte er beim 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum mit seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit sein Comeback nach längerer Ausfallzeit gegeben.

BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Trainingseinheit am Montag werde man beim BVB schauen, wie sich die Situation entwickelt. Dann wird die Entscheidung fallen, ob der 33-Jährige mit nach Wolfsburg reist oder nicht. Ob Reus für die WM fit wird, ist also auch nicht sicher.