BVB: Marco Reus zu RB Leipzig? Max Eberl vermeidet Dementi

Marco Reus hat noch nicht über seine Zukunft entschieden. Wechselt der Fanliebling des BVB womöglich sogar zu RB Leipzig?

WAS IST PASSIERT? RB Leipzigs Sportdirektor Max Eberl hat BVB-Star Marco Reus die Tür für einen Wechsel zu den Sachsen geöffnet.

WAS WURDE GESAGT? Eberl erinnerte in der Bild-Sendung "Die Lage der Liga" an seine gemeinsame Zeit mit Reus bei Borussia Mönchengladbach. "Reus war einer meiner ersten großen Transfers, die ich in Gladbach tätigen konnte", sagte Eberl mit Blick auf das Jahr 2009, als der damals 20 Jahre alte Reus für eine Million Euro von Rot Weiss Ahlen zu den Fohlen gewechselt war.

Und Eberl schloss es zumindest nicht kategorisch aus, dass beide im Sommer bei Leipzig wieder zueinanderfinden könnten. "Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler eine sehr großen Markt gefunden haben", sagte Eberl und ergänzte: "Wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem einzelnen zumindest beschäftigen." Allerdings liege der Fokus in Leipzig weiterhin auf jungen Spielern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Reus bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung gibt es Stand jetzt noch nicht. Dieser Umstand soll Reus sauer aufstoßen, vor allem, weil sich der BVB bei Youssoufa Moukoko so ins Zeug legt. Zuletzt wurde der 33-Jährige sogar mit einem Wechsel zum Ronaldo-Klub Al-Nassr nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Reus, der bereits bis zur U17 beim BVB ausgebildet wurde, kehrte 2012 von Gladbach zu seinem Herzensklub zurück. Für die Schwarz-Gelben absolvierte Reus seither 368 Spiele und war an 274 Toren direkt beteiligt. Zahlreiche Verletzungen machten ihm über die Jahre das Leben jedoch schwer und kosteten ihn auch reihenweise Teilnahmen an großen Turnieren mit der DFB-Elf. Auch die ganz großen Titel blieben aus, mit den Dortmundern gewann er "nur" zweimal den DFB-Pokal.