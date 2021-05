BVB: Marco Reus hofft auf EM-Teilnahme mit DFB-Team

Verletzungen und ein Formtief veranlassten Bundestrainer Jogi Löw zuletzt, auf Marco Reus zu verzichten. Dieser hofft dennoch auf eine EM-Teilnahme.

Kapitän Marco Reus vom Bundesligisten Borussia Dortmund hofft nach seinen starken Leistungen auch auf die Rückkehr in die Nationalmannschaft und eine Teilnahme an der EM (11. Juni bis 11. Juli). Der 31-Jährige war zuletzt nicht mehr nominiert worden, nachdem er durch Verletzungen zurückgeworfen worden war, hatte aber weiter Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw.

"Wir hatten vor der vergangenen Nominierung ein gutes Gespräch und haben gesagt, wir lassen uns Zeit und werden zu gegebener Zeit noch mal sprechen", sagte Reus im Interview mit der ARD und ergänzte: "Ich gehe da ganz locker mit um, aber freue mich natürlich, wenn ich dabei bin."

BVB kämpft im Saison-Endspurt um DFB-Pokal und CL-Teilnahme

Am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) steht Reus mit Dortmund in Berlin im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig. Zudem kämpft der BVB an den letzten beiden Spieltagen in der Bundesliga um einen Champions-League-Platz.

"Ich glaube, man hat der Mannschaft zuletzt angesehen, dass wir es unbedingt wollen. Das ist der richtige Weg, den wir jetzt noch dreimal weitergehen müssen", sagte Reus.