BVB: U19-Torwarttrainer Marco Knoop wechselt zu Fenerbahce

Bundesligist verliert ein Trainertalent. U19-Torwartcoach Marco Knoop wechselt zum türkischen Top-Klub , wie der Traditionsverein am Donnerstag auf seiner Webseite offiziell mitteilte. In Istanbul soll der 41-Jährige gemäß eines Berichts der Bild einen bis 2022 gültigen Vertrag erhalten.

Knoop, der auch türkisch spricht, folgt auf Alper Boguslu und wird ab sofort im Stab von Fener-Coach Ersun Yanal arbeiten. Bereits am Wochenende reist er mit dem Tabellenvierten der ins Trainingslager nach Belek.

Treibende Kraft hinter der Verpflichtung Knoops sei laut Bild Fener-Sportdirektor Damien Comolli gewesen. Der ehemalige Sportchef des habe Knoop persönlich vom Wechsel nach Istanbul überzeugt, wo er ein moderneres Torwartspiel fördern soll.

