BVB: Manchester United wohl an Reus interessiert - Gespräche schon aufgenommen?

Marco Reus' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Nun hat wohl Manchester United die Gespräche mit dem 33-Jährigen aufgenommen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United ist offenbar an Marco Reus interessiert. Laut der Daily Mail hat sich United-Trainer Erik ten Hag nach dem Manchester-Derby am vergangenen Wochenende mit dem Berater von Reus getroffen. Der Niederländer soll demnach um den deutschen Nationalspieler buhlen und sich einen Transfer im kommenden Sommer vorstellen können.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits wenige Tage nach dem Derby machten Meldungen die Runde, wonach Reus' Berater bei ebenjenem Spiel gesichtet wurde. Daher scheint es gut möglich, dass man sich mit dem englischen Rekordmeister bereits in Verbindung gesetzt hat.

Der Vertrag von Reus beim BVB läuft im kommenden Sommer aus, weshalb die Red Devils den Dortmunder Kapitän ablösefrei verpflichten könnten.

WIE GEHT ES WEITER? Die Gespräche zwischen dem 33-Jährigen und dem BVB sollen Medienberichten zufolge stocken. Ein Abgang zum Vertragsende scheint daher möglich. Lediglich das Gehalt von Reus könnte für einige Vereine zum Problem werden, aktuell verdient er rund elf Millionen Euro jährlich.

