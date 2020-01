BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Das Testspiel jetzt im LIVE-TICKER

Im zweiten Testspiel am Samstag trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf den FSV Mainz 05. Goal ist jetzt live im TICKER mit von der Partie.

hat am Samstag um 17 Uhr den zweiten Test des Tages auf dem Programm stehen. Die Mannschaft von Lucien Favre trifft auf den FSV .

In der traf man vor rund einem Monat aufeinander. Seinerzeit gewann der BVB klar und deutlich mit 4:0. Doch wie geht es heute aus? Goal ist im LIVE-TICKER hautnah mit dabei.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Goal liefert die vollen 90 Minuten live im Ticker und verrät auch, welche Spieler in der Startformation stehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Die Daten zum Testspiel

Partie: Borussia Dortmund - Mainz 05

Borussia Dortmund - Mainz 05 Anpfiff: Samstag, 11. Januar 2020 / 17 Uhr

Samstag, 11. Januar 2020 / 17 Uhr Ort: Marbella,

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 0:0 Tore Aufstellung BVB Hitz - Morey, Akanji, Zagadou - Bruun Larsen, Raschl, Brandt, Schulz - Paco Alcacer, Götze, Hazard Aufstellung Mainz Zentner - Pierre-Gabriel, Hack, Niakhate, Aaron - Baku, Kunde - Quaison, Öztunali - Onisiwo, Mateta Gelbe Karten -

23' Die Chance für den Dänen Bruun Larsen, aber Zentner ist zur Stelle. Schulz chippt die Kugel hinter die Mainzer Viererkette, doch aus 14 Metern halblinker Position kommt der Linksschuss des Offensivspielers nicht an Zentner vorbei.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER - Zwischenstand: 0:0

20' Akanji kocht Quaison im Laufduell ganz cool ab. Mainz kommt jetzt nicht mehr durch, da der Schweizer seine Abwehrreihe ganz gut im Griff hat.

18' Bruun Larsen mal mit einer schönen Aktion auf links. Doch sein scharfer Querpass wird 13 Meter vor dem Tor geklärt.

16' Pierre-Gabriel legt Brandt links im 05-Sechzehner. Der Schiedsrichter pfeift - entscheidet aber auf Abseits. Glück für die Mainzer!

14' Nach guten ersten zwölf Minuten hat sich die Begegnung zwischen den beiden Bundesligisten jetzt beruhigt. Der BVB hat seinen Spielaufbau stabilisiert, offensiv findet Dortmund aber noch nicht statt.

11' Erste Ecke für Dortmund. Alcacer macht das Leder klug fest und legt dann zu Götze. Sein Mitspieler findet dann auf rechts Hazard, doch wieder findet sich kein Abnehmer für den Belgier.

9' Das sind nun die ersten Momentaufnahmen, in denen der BVB sich in der Mainzer Hälfte festsetzt. Doch am Ende der Ballstafette wird Hazards Flanke von rechts geklärt.

8' Das Tor für Mainz? Nein - denn Marteta steht im Abseits. Bruun Larsen verliert das Leder auf links an Martin. Dieser zieht mit Tempo in den Sechzehner und legt mit etwas Glück quer auf den Torjäger der 05er. Marteta schiebt ein, wird aber vom Linienrichter direkt zurückgewunken. Schwer zu sagen...

6' Martin schnibbelt eine Flanke von links an den Elfmeterpunkt, wo Onisiwo lauert. Hitz eilt jedoch aus seinem Kasten und schnappt sich das Leder.

4' Der BVB versuchts mit einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte. Bei Akanjis präzisem Zuspiel steht Alcacer aber einen Schritt im Abseits.

3' Die ersten Sekunden dieses Matches gehören Mainz. Wieder verlieren die Dortmunder den Ball im Aufbau, diesmal zieht Marteta ab. Hitz packt aber sicher zu!

2' Fast das 1:0 für die Mainzer. Brandt verliert die Kugel am linken Sechzehnereck an Kunde, dieser marschiert schnurstracks auf Hitz zu. Im letzten Moment geht Zagadou zur Ecke und klärt.

1' Anpfiff: BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 - das Spiel läuft

vor Beginn | Der Countdown läuft. In zehn Minuten beginnt das Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05.

vor Beginn | In der Bundesliga traf man vor fast genau einem Monat aufeinander. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Nico Schulz schossen den BVB zu einem ungefährdeten 4:0-Erfolg.

vor Beginn | Bei Dortmund, das mit Mario Götze in die Partie geht, sitzt Neuzugang Erling Haaland auf der Bank. Kommt der Norweger heute zu seinem Debüt für die Borussen?

🐝Auf der Bank: Oelschlägel - Haaland, Führich, Pherai, Bakir, Tigges, Boyamba, Ferjani #BVBM05 — Borussia Dortmund (@BVB) January 11, 2020

vor Beginn | Dortmund steht nach 17 Spielen in Deutschlands höchster Spielklasse auf Tabellenplatz vier und hat 30 Punkte auf dem Konto. Damit fehlen Schwarz-Gelb sieben Zähler auf Tabellenführer Leipzig. Mainz, mittlerweile von Achim Beierlorzer trainiert, konnte bis dato erst 18 Zähler sammeln. Damit haben die 05er (Platz 14) einen mageren Drei-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

vor Beginn | In rund 40 Minuten kann es hier losgehen. Wir dürfen gespannt sein, wie die Formkurve beider Teams aussieht. Für beide Mannschaften geht es in der Rückrunde um nicht gerade wenig. Mainz steckt im Abstiegskampf, der BVB will Meister werden.

vor Beginn | Der BVB testet heute bereits zum zweiten Mal. Gegen Rotterdam siegte das Favre-Team mit 4:2. Nun folgt das Duell mit dem Bundesligisten Mainz.

vor Beginn | Herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

BVB (Borussia Dortmund) - die Aufstellung:

Hitz - Morey, Akanji, Zagadou - Bruun Larsen, Raschl, Brandt, Schulz - Paco Alcacer, Götze, Hazard

Mainz 05 - die Aufstellung:

Zentner - Pierre-Gabriel, Hack, Niakhate, Aaron - Kunde - Quaison, Öztunali, Baku, Onisiwo - Mateta

Mit dieser Aufstellung geht #Mainz05 um 17 Uhr in den Test gegen den @BVB

LIVE ▶ https://t.co/e3IaRnCmrN pic.twitter.com/OIaKRtHep9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 11, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Erneut ohne Top-Talent Erling Haaland hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund den ersten Sieg im zweiten Test in seinem Trainingslager in Marbella gefeiert. Gegen den 15-maligen niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam siegte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Samstag mit 4:2 (2:1). Im ersten Testspiel am Dienstag waren die Dortmunder gegen den belgischen Erstligisten nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Mit einem Doppelpack empfahl sich am Samstag Europameister Raphael Guerreiro (1./56.), der in der Hinrunde in zwölf Partien zweimal getroffen hatte. Die weiteren Dortmunder Tore erzielten Giovanni Reyna (44.), Sohn des früheren Bundesliga-Profis Claudio Reyna, und Chris Führich (66.).

Das war's! Der erste Erfolg im neuen Jahr! 💪 #BVBFEY pic.twitter.com/05QxmIfPuO — Borussia Dortmund (@BVB) January 11, 2020

Da das gebuchte Stadion von Marbella nicht zur Verfügung stand und das BVB-Trainingsgelände, wohin die Partie verlegt wurde, aus Sicherheitsgründen nicht für Zuschauer zugänglich war, sahen die mit an die Costa del Sol gereisten BVB-Fans den Sieg ihrer Schwarz-Gelben nur im Livestream.

Am späteren Samstagnachmittag (17.00 Uhr) trifft der BVB im zweiten Test des Tages und gleichzeitig letzten des Trainingslagers auf den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05. Vielleicht debütiert dann auch Haaland. "Erstmal schaue ich auf morgen. Ich hoffe, dass ich dann schon spielen kann und freue mich drauf", hatte der 19 Jahre alte Norweger am Freitag gesagt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Die Tabellensituation

Tabellenplatz Team Spiele Siege Remis Niederlagen Torverhältnis Punkte 4. BVB (Borussia Dortmund) 17 8 6 3 41:24 30 14. Mainz 05 17 6 0 11 25:39 18

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Die Übertragung der vollen 90 Minuten

Tolle Nachrichten für alle Fans von Borussia Dortmund und Mainz. Das Testspiel zwischen dem BVB und den Nullfünfern wird heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Anstoß ist um 17.00 Uhr.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet Euch 11,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo, könnt Ihr das Spiel zwischen Mainz und dem BVB also gratis schauen.

