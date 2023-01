BVB: Mahmoud Dahoud bestätigt "gute Gespräche" über Vertragsverlängerung

Mahmoud Dahoud ist einer von zahlreichen Spielern, deren Vertrag beim BVB im Sommer ausläuft. Aktuell sieht es wohl nach einer Verlängerung aus.

WAS IST PASSIERT? Mahmoud Dahoud hat sich zuversichtlich gezeigt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Er berichtete den Ruhr Nachrichten vom Stand der Verhandlungen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich fühle mich wohl, klar. Ich bin ja schon im sechsten Jahr hier. Das gibt es auch nicht so oft. Wir sind in guten Gesprächen. Ich lasse das auf mich zukommen", erklärte Dahoud der Zeitung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dahoud spielte bei Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach in der Jugend. Von den Fohlen kam er 2017 für eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro zum BVB.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dahoud hat bislang 95 Bundesliga-Spiele für Dortmund absolviert. In denen kommt er auf vier Tore und zehn Vorlagen.

Für Deutschland hat er 2020 zwei Länderspiele gemacht.