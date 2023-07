BVB: Lob von Rudi Völler und neue EM-Hoffnungen für Niklas Süle

Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist begeistert vom zuletzt kritisierten BVB-Innenverteidiger Niklas Süle.

WAS IST PASSIERT? DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich vom verbesserten Fitnesszustand von Niklas Süle zum Vorbereitungsstart bei Borussia Dortmund begeistert gezeigt. Er berichtete im Interview mit Bild, dass Süles Management ihn bereits über die Extraschichten im Urlaub informiert habe.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat", lobte Völler die neue Form von Niklas Süle. Nun er auch wieder ein Kandidat für die deutsche Auswahl werden: "Es hört sich alles sehr gut an. Wenn die Voraussetzungen stimmen, profitieren alle davon: Borussia Dortmund und die Nationalmannschaft", blickte Völler bereits nach vorne.

"Wir freuen uns, dass er genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten." Doch ausruhen ist nicht: "Jetzt muss er dranbleiben!", richtete Völler sein Appell an Süle.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der Kritik an seiner Fitness von Bundestrainer Hansi Flick soll Niklas Süle ein Sonder-Training in der spielfreien Zeit absolviert haben, um sich noch besser in Form zu bringen. Alle Details zum Fitness-Programm findet ihr hier.