BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - so wird das Testspiel übertragen

Der BVB trifft auf der US-Tour auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Goal verrät, wo und wann das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Nachdem der BVB das erste Testspiel während seiner USA-Reise mit 3:1 gegen die gewann, sehen sich die Dortmunder nun mit einem größeren Kaliber konfrontiert. Im Notre Dame Stadium trifft der Vizemeister am Samstagmorgen (20. Juli) um 2:00 Uhr deutscher Zeit auf den Champions-League-Sieger .

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Trainer Jürgen Klopp, der sieben Jahre lang die Geschicke an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben leitete und den BVB zweimal zur deutschen Meisterschaft führte.

Die Reds absolvierten im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die neue Saison bereits zwei Testspiele. Gegen die Tranmere Rovers behielt Liverpool mit 6:0 die Oberhand, ehe Bradford City mit 3:1 bezwungen wurde. Besonders treffsicher zeigte sich in den beiden Freundschaftskicks Youngster Rhian Brewster. Dem Eigengewächs gelangen bislang drei Treffer.

Im Anschluss an das Aufeinandertreffen mit seiner alten Liebe warten auf Klopp vier weitere Kracher-Tests gegen den , , Neapel und . Am 4. August steht dann das erste Pflichtspiel für den Königsklassen-Champion auf dem Plan, wenn es in der Community Shield zum Duell mit kommt.

Dortmund hingegen muss bereits einen Tag früher im deutschen Supercup ran. Die Westfalen treffen am 3. August im eigenen Stadion auf Rekordmeister .

BVB ( ) vs. FC Liverpool live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wie das geht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool: Die Daten zum Testspiel

Duell BVB vs. FC Liverpool Datum Sa., 20. Juli 2019 | 2:00 Uhr Ort Notre Dame Stadium, South Bend Zuschauer 80.000 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool: Das Testspiel live im TV sehen

Die Partie zwischen dem BVB und Liverpool findet auf US-amerikanischem Boden statt. Dementsprechend dürfen sich die Nachtschwärmer unter Euch angesprochen fühlen. Der Anstoß erfolgt um 2:00 Uhr (MEZ) in der Nacht von Freitag auf Samstag. Da kein deutscher Sender die Rechte an der Begegnung besitzt, wird der Kracher nicht im Free-TV zu sehen sein.

Doch nun zu den guten Nachrichten: Das Duell wird im LIVE-STREAM übertragen. Alle Infos dazu findet Ihr im kommenden Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool: Das Testspiel im LIVE-STREAM anschauen

Im Free-TV werdet Ihr leider nicht fündig, solltet Ihr Euch für das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Liverpool interessieren. Dafür könnt Ihr das Testspiel live und in voller Länger im Internet sehen. DAZN ist hier Eure Anlaufstelle.

Die Live-Übertragung startet pünktlich um kurz vor 2:00 Uhr heute Nacht, sodass Ihr selbstverständlich keine Sekunde verpasst.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool heute Nacht im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN hat sich die Übertragungsrechte der BVB-Vorbereitungsspiele gesichert. Heißt: Wenn Ihr es mit den Dortmundern haltet, winken Euch in den kommenden Wochen weitere Spiele Eures Herzensvereins, die Ihr bei dem Streamingdienst aus Ismaning schauen könnt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Um das LIVE-STREAM-Angebot von DAZN nutzen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Dabei bietet DAZN Euch die Möglichkeit, die Plattform erst einmal kennenzulernen: Mit dem Gratis-Probemonat.

Solltet Ihr mit dem Angebot zufrieden sein, werden ab 1. August 2019 11,99 Euro pro Monat fällig. Ihr könnt bereits abschätzen, dass Ihr DAZN sogar ein ganzes Jahr nutzen wollt? Dann sichert Euch die so genannte Dauerkarte für 119,99 Euro (rund zehn Euro pro Monat).

Kommentiert wird die Partie zwischen dem BVB und Liverpool von Max Gross.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM bei BVB-TV

Neben DAZN zeigt auch der vereinseigene Sender der Dortmunder die Partie im LIVE-STREAM. Auch bei BVB-TV startet die Übertragung kurz vor Anpfiff am Samstagmorgen, also circa um 1:55 Uhr deutscher Zeit.

Auch hier benötigt Ihr ein Abo. Dieses ist für 1,99 Euro pro Monat zu haben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Liverpool: Die Highlights

Ihr habt in der Nacht von Freitag auf Samstag anderes zu tun, als Euch die Partie zwischen dem BVB und Liverpool anzuschauen?

Kein Problem, könnt Ihr Euch die Highlights doch ganz bequem am nächsten Morgen gönnen. Die Re-Live-Funktion ermöglicht Euch sogar, das ganze Spiel zu schauen.

Auch in diesem Fall ist es obligatorisch, dass Ihr Kunde bei DAZN seid.

BVB (Borussia Dortmund): Der Sommerfahrplan