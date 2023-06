BVB: Borussia Dortmund Liverpool buhlen wohl um PSG-Mega-Talent Warren Zaïre-Emery

Das nächste PSG-Talent beschäftigt sich mit einem Abschied. Neben dem BVB ist aber auch der FC Liverpool alarmiert.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund und der FC Liverpool sind offenbar beide an Warren Zaïre-Emery von Paris Saint-Germain interessiert.

Der BVB will das Mittelfeldtalent wohl als Ersatz für den abgewanderten Jude Bellingham holen. Das berichtete der französische Sender RMC Sport. Die Schwarz-Gelben sollen "sehr interessiert" an dem 17-Jährigen sein.

Mit dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp ist nun ein weiterer großer Premier-League Konkurrent für den BVB aufgetaucht. Zaïre-Emery war im vergangenen Sommer von der U19 zum Pariser Profi-Kader gestoßen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seine Zukunft soll laut dem Bericht eng mit seiner Spielzeit verknüpft sein. Der Youngster hat sich wohl noch nicht mit Paris an einen Tisch gesetzt, um eine Verlängerung seines Vertrages, der 2025 ausläuft, zu verhandeln.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Zaïre-Emery will unbedingt mehr Spielzeit, um sich zu entwickeln. Sollte er diese nicht wie gewünscht an der Seine erhalten, wird er seinen Vertrag angeblich nicht verlängern.

Am Mittwoch hatte RMC Sport bereits berichtet, dass PSG ein Tauschangebot von Manchester City für den Franzosen abgelehnt haben soll. Die Skyblues wollten Zaïre-Emery offenbar in den Deal des erklärten PSG-Transferziel Bernardo Silva involvieren. Die Pariser sehen Zaïre-Emery aber wohl als unverkäuflich an und wollen stattdessen Torhüter Gianluigi Donnarumma und Mittelfeldmann Marco Verratti für Silva eintauschen.