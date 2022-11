BVB vs. Lion City Sailors: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV und STREAM?

Der BVB tritt bei einem Testspiel gegen die Lion City Sailors aus Singapur an. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Heute Nachmittag (24. November 2022) bekommt es Borussia Dortmund bei einem Testspiel mit den Lion City Sailors aus Singapur zu tun. Die Partie wird um 13:30 Uhr (deutsche Zeit) im Bishan-ActiveSG-Stadion in Singapur angepfiffen.

Während gerade also in Katar die WM stattfindet, reist der BVB nach Asien. Dort stehen neben der heutigen Partie auch noch Freundschaftsspiele gegen ein malaysisches Team sowie gegen die vietnamesische Nationalmannschaft an. Die Nationalspieler Dortmunds wie Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck sind natürlich nicht mit dabei, der BVB-Kader wird für die Reise daher auch mit Spielern aus der U23 und U19 aufgefüllt.

GOAL liefert Euch alle nötigen Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM.

BVB vs. Lion City Sailors heute live: Die Daten des Spiels im Überblick

Begegnung BVB vs. Lion City Sailors Wettbewerb Testspiel Anpfiff Donnerstag, 24. November - 13:30 Uhr (deutsche Zeit) Spielort Bishan-AcitiveSG-Stadion (Singapur)

BVB vs. Lion City Sailors: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV?

Die Partie zwischen dem BVB und den Lion City Sailors könnt Ihr heute Nachmittag sogar im TV verfolgen. Wo das geht, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

BVB vs. Lion City Sailors: Die TV Übertragung heute bei Sky

Tatsächlich werden die kompletten 90 Minuten der Partie beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Allerdings bedeutet das natürlich auch, dass Ihr ein kostenpflichtiges Abo braucht, denn umsonst könnt Ihr bei Sky nicht zusehen.

Der Bezahlsender hat viele verschiedene Abo-Pakete zur Auswahl. Wenn Ihr Euch für Fußball interessiert, dann ist das Fußball-Bundesliga-Paket das Wichtigste für Euch. Aktuell müsst Ihr als Neukunde dafür 20 Euro pro Monat bezahlen. Dafür seht Ihr dann alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie die komplette 2. Bundesliga live.

Das Spiel läuft übrigens beim Sender Sky-Sport-Bundesliga. Also braucht Ihr, wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, nur pünktlich um 13:30 Uhr dort einschalten.

BVB vs. Lion City Sailors: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund heute im LIVE STREAM?

Neben der TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie per STREAM zu verfolgen. Dabei stehen Euch sogar einige verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Um welche es sich dabei handelt, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

BVB vs. Lion City Sailors heute live sehen: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr bereits über ein Abo bei Sky verfügt, dann könnt Ihr das Spiel auch ganz bequem im LIVE-STREAM von Sky Go sehen. Dafür müsst Ihr Euch nur die Sky-Go-App herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten anmelden.

Schon könnt Ihr direkt auf den LIVE-STREAM klicken. Voraussetzung bleibt neben einem Abo bei Sky natürlich auch immer ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM dann sehen könnt.

BVB heute vs. Lion City Sailors: Mit WOW zum LIVE STREAM

WOW ist der neue Name für das, was früher noch als Sky Ticket bekannt war. Hier könnt Ihr Euch ebenfalls Zugang zu den Inhalten von Sky erkaufen, seht dann allerdings alles exklusiv nur per LIVE-STREAM.

Kostenmäßig müsst Ihr dabei mit 29,99 Euro monatlich rechnen. Dafür seht Ihr dann aber auch die Samstagsspiele der Bundesliga, die 2. Bundesliga, die Premier League und noch einiges mehr. Aktuell bekommt Ihr die ersten sechs Monate sogar für nur 14,99 Euro pro Monat. Wenn Ihr mehr dazu wissen wollt, dann klickt einfach auf diesen Link.

BVB vs. Lion City Sailors: Der LIVE-STREAM bei BVB-TV

Ohne ein Abo und ohne weitere Kosten könnt Ihr übrigens bei BVB-TV zusehen. Dieser LIVE-STREAM-Sender zeigt unterschiedliche Highlights wie Reportagen oder Re-Live-Spiele des BVB auf der hauseigenen Website.

Für manche Inhalte müsst Ihr dort auch bezahlen, die Übertragung der heutigen Partie ist aber, wie oben erwähnt, kostenlos abrufbar. Den Link dazu haben wir hier für Euch.

BVB vs. Lion City Sailors heute live schauen: Mit DAZN zum LIVE-STREAM des Testspiels

Als letzte Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel sehen könnt, haben wir noch DAZN im Angebot. DAZN hat das weltweit größte Angebot an Livesportevents, die per STREAM übertragen werden.

Dort seht Ihr u.a. die NBA und Champions League sowie die Bundesliga und vieles mehr. Wie Ihr jetzt bestimmt schon vermutet, ist aber auch dort das Zusehen nicht kostenlos möglich. Ein Monatsabo bei DAZN beläuft sich auf 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo kommen monatliche Kosten von 24,99 Euro auf Euch zu.

Die Übertragung der Partie zwischen dem BVB und den Lion City Sailors beginnt pünktlich um 13:30 Uhr. Kommentator für das Spiel ist Adrian Geiler.

Mehr Infos zu DAZN:

BVB vs. Lion City Sailors: Der LIVE-TICKER von GOAL

Falls Ihr trotz dieser verschiedenen Optionen keine Zeit habt, das Spiel am frühen Nachmittag bereits live zu verfolgen, dann können wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL Abhilfe schaffen.

Dort bleibt Ihr immer up to date was Tore, Auswechslungen und Verwarnungen angeht. Diese Infos werden nämlich beinahe in Echtzeit im LIVE-TICKER bereitgestellt.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

BVB vs. Lion City Sailors live im TV und STREAM: Die Aufstellung im Testspiel heute

Sobald die Teams ihre Aufstellungen eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen, könnt Ihr sie hier direkt sehen.