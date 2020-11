"Hat dieser Toni Kroos Kinder?" - Aubameyang kontert Real-Star nach Jubelkritik

Ex-Bundesligastürmer Pierre-Emerick Aubameyang hat auf die Kritik von Toni Kroos ( ) reagiert. Der Rio-Weltmeister hatte öffentlich sein Unverständnis für die teilweise choreographierten Torjubel des Torjägers vom FC Arsenal geäußert. Aubameyang widmete dem Thema am Donnerstag einen Tweet und betonte, er zeige die extravaganten Jubel vor allem für seinen Sohn.

"Nebenbei, hat dieser Toni Kroos Kinder?", fragte der Ex-BVB-Star: "Ich will nur daran erinnern, dass ich das (seinen Torjubel mit einer Maske, Anm. d. Red.) einige Male für meinen Sohn gemacht habe. Und ich werde es auch wieder machen."

Weiter sagte Aubameyang in Richtung des dreifachen Vaters Kroos: "Ich wünsche dir, dass du eines Tages Kinder haben und sie so glücklich machen wirst, wie diese jungen Schüler darüber denken."

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU