BVB - Harsche Kritik an Niklas Süle: "Sechsmal Pizza und achtmal Döner"

Gegen Newcastle war Niklas Süle beim BVB wieder nur Ersatz. Ein Ex-Nationalspieler übt nun heftige Kritik am Dortmunder.

WAS IST PASSIERT? Ex-Nationalspieler Markus Babbel hat heftige Kritik an Borussia Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle geübt. Er warf dem BVB-Verteidiger fehlende Disizplin vor.

WAS WURDE GESAGT? "Süle ist gut, aber einfach nicht sehr gut. Ich glaube, er hat Probleme damit, die Disziplin aufzubringen, um alles dafür zu tun. Wenn du drei, vier Kilo mehr mit dir herum schleppst, merkst du das auf diesem Niveau. Da hat er große Defizite", sagte Babbel im Sport1-Fantalk.

Der 51-Jährige war 2012 Trainer der TSG Hoffenheim, damals spielte Süle bei den Kraichgauern in der Jugend. "Auch da war schon das Thema, du frisst in der Woche sechsmal Pizza und achtmal Döner. Das geht so nicht. Das heißt ja nicht, dass er das gar nicht machen soll. Manchmal brauchst du für die Birne einen Durchbläser, das ist ja alles in Ordnung. Aber du kannst das nicht jeden Tag machen", so Babbel.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächstes Spiel Bundesliga SGE BVB Spielvorschau

Imago Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Süle schaffte bei der TSG 1899 Hoffenheim den Durchbruch in der Bundesliga. 2017 wechselte er für 20 Millionen Euro zum FC Bayern, im Sommer 2022 ging es für ihn dann ablösefrei zum BVB weiter.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Süle hat bislang 256 Bundesliga-Duelle und 49 Länderspiele für Deutschland absolviert.