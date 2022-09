BVB schlägt FC Kopenhagen zum Auftakt: Die CL-Partie im TICKER zum Nachlesen

In der Champions League kam es heute zum Spiel BVB vs. FC Kopenhagen. GOAL begleitete den BVB-Sieg am Dienstagabend - der LIVE-TICKER zum Nachlesen.

Sebastien Haller jubelte mit BVB-Schal auf der Tribüne, seine Mannschaft feierte einen überzeugenden Pflichtsieg: Bei der Stadion-Rückkehr seines krebskranken Topstürmers ist Vizemeister Borussia Dortmund spielfreudig und souverän in die Champions League gestartet. In abendlicher Sommerhitze bezwang der BVB den dänischen Meister FC Kopenhagen verdient mit 3:0 (2:0) - eine zwingend notwendige Basis für die schwierigen Duelle mit Manchester City und dem FC Sevilla.

1:0-Experte Marco Reus (35.) erzielte am Dienstag gegen den wahrscheinlich schwächsten Gruppengegner mal wieder das erste Tor. Raphael Guerreiro (42.) legte nach einer Traumkombination mit Gio Reyna vor 70.700 Zuschauerinnen und Zuschauern nach. Jude Bellingham (83.) setzte den Schlusspunkt. Zwei weitere Verletzungen im ohnehin schon arg ausgedünnten Kader allerdings trübten das positive Bild vor intensiven Wochen.

Torwart Gregor Kobel fiel kurzfristig wegen eines Muskelfaserrisses aus, er wird einige Spiele verpassen. Somit kam Alexander Meyer, zuvor Jahn Regensburg, zu einem letztlich sehr souveränen BVB-Debüt: "Ein hervorragender Torhüter und richtig guter Typ", wie Trainer Edin Terzic vor dem Anpfiff sagte. Thorgan Hazard musste außerdem nach 20 Minuten mit Oberschenkelschmerzen raus, von Beginn an spielte Niklas Süle stark für Mats Hummels.

Die 90-minütige spielerische Überlegenheit beobachtete auch ein ganz besonderer Gast: Haller saß mit Sonnenbrille und Schal um den Hals in schwarzem Hemd auf der VIP-Tribüne. Es war sein erster Besuch seit der erschütternden Hodenkrebs-Diagnose. "Erster Spieltag in der Champions League, erster Tag im Stadion für mich", sagte er in einer Twitter-Botschaft.

Vor der ersehnten Champions-League-Premiere der "Gelben Wand" mit 25.000 Stehplätzen auf der Südtribüne gab es Stunk - allerdings auf der Nordseite. Aus dem Gästesektor flogen weit vor dem Anpfiff Pyro-Fackeln und Leuchtraketen, eine hätte am Mittelkreis beinahe BVB-Profis bei der Platzbegehung getroffen.

Im Kopenhagener Strafraum "brannte" es erstmals nach zehn Minuten, und es hätte schon das 1:0 sein müssen. Anthony Modeste, mit 34 ältester Champions-League-Debütant der Vereinsgeschichte, traf den Ball jedoch freistehend aus zehn Metern Torentfernung nicht richtig.

Danach organisierte sich der von zahlreichen Fans des Hamburger SV unterstützte dänische Meister zunächst besser, erst Salih Özcans Fernschuss brachte wieder Gefahr (28.). Noch fehlten die Durchsteckpässe in die vorderste Angriffslinie, bis vor dem 1:0 Julian Brandt wunderbar Reus in Szene setzte: Der schlug einen Haken und traf. Auf der anderen Seite hatte Zecas Distanzschuss in der ersten Minute sogar den Pfosten des Dortmunder Tores touchiert.

Meyer parierte nach der Pause hervorragend gegen Lukas Lerager (47.), dadurch blieb es ein ruhiger Abend. Der Druck der Borussen ließ etwas nach, ohne dass die Gäste nachhaltig ins Spiel fanden.

Weitere Gegner des BVB in der Gruppe G sind das wohl übermächtige ManCity mit dem früheren Dortmunder Topstar Erling Haaland und Sevilla, das auf Augenhöhe mit der Borussia einzuschätzen ist.

GOAL begleitete die erste CL-Partie des BVB in dieser Saison im LIVE-TICKER. Hier gibt es ebenjenen TICKER zum Nachlesen.

Begegnung Borussia Dortmund - FC Kopenhagen Spielstand 3:0 Tore Marco Reus (35') Raphael Guerreiro (42') Jude Bellingham (83') Aufstellung Borussia Dortmund A. Meyer - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan, Brandt, Reus, T. Hazard – Modeste Aufstellung FC Kopenhagen Ryan - Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen - Falk, Lerager, Claesson, Zeca, Daramy - Cornelius Gelbe Karten Davit Khocholava (27') Lukas Lerager (61')

90.+3. | Dann ist Schluss!

90.+2. | Freudige Gesänge von den Rängen, der BVB spielt die Führung jetzt nach Hause.

90. | Drei Minuten werden nachgespielt.

90. | Der Treffer zählt nicht! Der VAR schaltet sich schnell ein und gibt Referee Letexier das Signal, dass Cornelius beim Steilpass von Johannesson knapp im Abseits stand. Es bleibt beim 3:0.

89. | Tor für Kopenhagen? Sörensen trifft nach einer Kombination über mehrere Stationen von links im Strafraum, doch sofort reklamieren die BVB-Spieler Abseits.

86. | Auch Guerreiro holt sich seinen verdienten Beifall ab. Rothe ist neu dabei.

86. | Reus geht unter großem Applaus vom Feld, Wolf bekommt noch ein paar Minuten.

85. | Erneut spielt der BVB einen überfallartigen Angriff erfolgreich zu Ende. Dem schnellen Kombinationsspiel der Dortmunder und der Präzision im letzten Drittel sind die Dänen heute nicht gewachsen.

83. | Tooor! DORTMUND - Kopenhagen 3:0. Die Entscheidung! Der BVB stellt mit einem herrlichen Angriff auf 3:0. Schlotterbeck leitet ein, bedient Moukoko am Strafraum, der sofort für Bellginham ablegt. Der schickt Reyna rechts in die Box, der gibt erneut in die Mitte zu Bellginham - und der schiebt aus elf Metern überlegt in die linke Ecke ein.

BVB vs. FC Kopenhagen: Bellingham macht den Deckel drauf!

81. | Und Jelert kommt für Diks.

81. | Auswechslung Kevin Diks Bakarbessy Elias Jelert Kristensen

81. | Auswechslung Davit Khocholava Nicolai Møller Boilesen

80. | Das MUSS eigentlich das 3:0 sein! Bellingham mit einem super Steckpass rechts in die Box zu Reus, der in die Mitte legt - und dann behindern sich Moukoko und Brandt gegenseitig. Moukoko hat nur Augen für den Ball und schießt aus der Drehung, dabei hätte Brandt die bessere Schussposition gehabt.

77. | Starker Pass von Bellingham in die Mitte zu Reyna, der aufdreht und rechts am Strafraum Brandt bedient. Dessen Schuss aufs rechte Eck ist stramm, doch Ryan ist wachsam und pariert zur Ecke. Die bringt dann einen erneuten Eckstoß ein - beide Male springt kein Abschluss dabei heraus.

76. | Der BVB verteidigt die Ecke mühelos und startet einen Konter. Am Ende dribbelt Reus rechts an die Grundlinie, tiefe Flanke auf Reyna, der verzögert und Bellingham mitnimmt. Der Engländer läuft sich dann aber fest, weil inzwischen einige Verteidiger hinter die Kugel gekommen sind.

75. | Eine der wenigen dänischen Kombinationen über mehrere Stationen bringt am Ende eine Ecke ein. Zuvor hatte Kristiansen Diks in die Tiefe geschickt, dessen Hereingabe dann ins Toraus geklärt wurde.

73. | Die Schlussphase steht bevor, viel Zeit für ein Comeback bleibt den Gästen nicht mehr. Sie versuchen es jetzt auch mit höherem Anlaufen, das erstens geschieht das nicht energisch genug und zweitens ist der BVB spielerisch beschlagen genug, sich relativ mühelos zu befreien.

72. | Wechsel bei den Gästen: Zeca raus, Sörensen rein.

71. | Aus dem Spiel gelingt Kopenhagen wenig - ob ein Standard für Gefahr sorgen kann? Freistoß im rechten Halbfeld, Kristiansen serviert in die Mitte, doch der BVB hat die Lufthoheit und bereinigt.

69. | Mal wieder ein Abschluss des BVB. Hoher Ball an den Strafraum, Guerreiro bringt die Kugel unter Kontrolle, schließt im zweiten Kontakt aus 20 Metern ab - und setzt die Kugel ein gutes Stück drüber.

68. | Böse Aktion von Diks, der nach einem Dortmunder Einwurf Reyna die Füße wegzieht, als der Ball längst weg ist. Referee Letexier muss die Aktion nicht wahrgenommen haben, ansonsten hätte es zwingend eine Karte geben müssen.

66. | Und Modeste weicht für Moukoko.

66. | Doppelwechsel bei Dortmund: Özcan macht Platz für Can.

66. | Das beweisen auch die Zahlen. So kommt der BVB auf 62 Prozent Ballbesitz (65 Prozent in Hälfte eins) und gewinnt sogar mehr Zweikämpfe (53 Prozent) als vor dem Seitenwechsel (42 Prozent).

64. | Kopenhagen vermittelte zu Beginn der zweiten Hälfte den Eindruck, die Taktik zu ändern. Etwas höher stehen, selbst mal das Spiel machen. Davon ist nichts mehr zu sehen. Inzwischen hat der BVB wieder alles unter Kontrolle, dominiert die Partie im Moment nach Belieben.

61. | Gelbe Karte: Lerager mit einer Scherengrätsche gegen Bellingham. Hätte böse enden können, doch der BVB-Spieler steht schnell wieder auf.

60. | Wechsel bei Kopenhagen: Der glücklose Daramy wird durch Haraldsson ersetzt.

59. | Erneut verfehlt Brandt die Kiste. Bellingham mit dem Pass rechts in den Strafraum, Brandt erläuft die Kugel und sucht schnell den Abschluss. Erneut sieht Ryan früh, dass er da nicht eingreifen muss.

58. | Da war mehr drin! Der BVB kontert durch die Mitte, Reus schickt Modeste auf die Reise, der am Strafraum verzögert, und den mitgelaufenen Reus links im Strafraum einsetzt. Der beweist gute Übersicht und findet im Strafraum Brandt, der beim seinem Schuss aber in Rücklage gerät und die Kugel deutlich drübersetzt. Etwas mehr Präzision und es steht 3:0.

57. | Kopenhagen ist nun zunehmen um eigene Stafetten bemüht, doch Dortmund bekommt in dieser Phase immer den Zugriff, sobald es annähernd gefährlich werden könnte. Bereits die Mittelfeldspieler fangen die meisten Vorstöße ab. Süle und Schlotterbeck können sich das relativ entspannt ansehen.

55. | Ein Raunen geht durchs Stadion! Brandt erobert an der Mittellinie den Ball, übergibt an Özcan, der Guerreiro links an die Grundlinie schickt. Dessen Flanke kommt prima, scharf und halbhoch zwischen Torhüter und Verteidiger - doch Modeste kommt einen Tick zu spät.

54. | Reus zieht den Ball in Richtung Tor, doch auf halbem Weg hält Daramy den Kopf hin. Danach wird die Aktion bereinigt.

53. | Lerager holt Bellingham von den Beinen, es gibt Freistoß für den BVB, 25 Meter halblinks. Reus und Guerreiro stehen bereit.

52. | Ansonsten ergibt sich im zweiten Durchgang zunächst ein ähnliches Bild: Der BVB agiert, Kopenhagen reagiert. Nur warten die Gäste nicht mehr ganz so tief wie vor der Pause, das gesamte Gefüge steht einen Tick höher.

49. | Auch der BVB meldet sich im zweiten Durchgang an. Meunier mit einer Flanke aus dem rechten Halbfeld, Modeste läuft am Elfmeterpunkt ein und köpft gut zwei Meter rechts vorbei.

48. | Den folgenden Eckstoß kann die BVB-Abwehr dann bereinigen.

47. | Kopenhagen kommt mit Schwung aus der Kabine - eine Riesenchance für den dänischen Meister! Ecke von der linken Seite, in der Mitte rutscht die Kugel durch zu Lerager, der aus spitzem Winkel draufhält - doch Meyer macht sich groß und pariert zur Ecke.

46. | Beide Trainer verzichten zur Pause auf Wechsel. Edin Terzic musste ja in Minute 23 bereits den angeschlagenen Hazard ersetzen. Reyna kam ins Spiel.

46. | Weiter gehts!

Halbzeit | Der BVB ist in allen Belangen überlegen und führt zur Pause verdient mit 2:0. Die Mannschaft von Trainer Terzic übernahm früh die Kontrolle, bewies gegen tiefstehende Gäste viel Geduld und belohnte sich durch die Treffer von Reus und Guerreiro. Die Gäste wurden zweimal von den überfallartigen Angriffen der Dortmunder überrascht. Eigene Offensivszenen blieben beim dänischen Meister Mangelware, mit Ausnahme des Pfostentreffers nach 20 Sekunden.

45.+1. | Dann ist Pause!

45. | Eine Minute wird nachgespielt.

45. | Kristiansen bringt die Ecke von der rechten Seite nach innen, Leragers Kopfball fliegt ein gutes Stück am langen Pfosten vorbei.

44. | Die Gäste sind um eine Antowrt bemüht. Nach Ablage von Diks hält Lerager aus gut 20 Metern drauf, Meyer lenkt den Ball ins Toraus.

42. | Tooor! DORTMUND - Kopenhagen 2:0. Der BVB stellt die Weichen. Balleroberung an der Mittellinie, Schlotterbeck köpft die Kugel nach vorne, Reus setzt sich energisch durch, sodass Guerreiro übernehmen und rechts an den Strafraum dribbeln kann. Dort legt der Portugiese ab für Reyna, der nach vorne marschiert und dann erneut in die Mitte legt. Und dort schiebt Guerreiro freistehend ein. Das ging zu schnell für die Kopenhagener Defensive.

BVB vs. Kopenhagen: Guerreiro macht Doppelschlag perfekt

41. | Reus verschafft sich halbrechts vor der Box etwas Platz, zieht mit dem rechten Fuß in Richtung langes, linkes Eck ab. Da fehlen allerdings einige Meter. Abstoß Kopenhagen.

40. | Eine Reaktion der Dänen bleibt erstmal aus, die Gäste stehen weiterhin tief und der BVB macht dort weiter, wo er vor dem Treffer aufgehört hat. Sichere Zirkulation um den gegnerischen Strafraum.

37. | Ja, Reus macht das Tor. Aber erhebliche Anteile an diesem Treffer haben auch Süle (Balleroberung und kluge Spieleröffnung) sowie Brandt, der einen scharfen und präzisen Pass an den Strafraum bringt. Mit solchen Mitteln lässt sich das dänische Bollwerk überwinden.

35. | Tooor! DORTMUND - Kopenhagen 1:0. Süle fängt in der eigenen Hälfte ein Zuspiel ab, marschiert durchs Mittelfeld und nimmt rechts Brandt mit. Der zieht nach innen, spielt vor dem Strafruam Reus an, der Vavro aussteigen lässt und aus zehn Metern präzise und flach ins rechte Eck vollstreckt. Torhüter Ryan ist machtlos.

BVB vs. Kopenhagen: Reus bringt Dortmund bei CL-Auftakt in Führung

34. | Die Daten weisen 65 Prozent Ballbesitz für den BVB aus. Gefühlt sind es 85. Wenn Kopenhagen mal den Ball hat, sind es relativ kurze Passagen durch die Verteidigungslinien, um zumindest etwas durchatmen zu können. Sobald die Gäste allerdings das letzte Drittel erreichen, ist ein Schwarz-Gelber zur Stelle.

32. | Jetzt kommt der BVB mal hinter die letzte Linie. Scharfer Ball von Bellingham nach rechts zu Meunier, der scharf nach innen gibt - doch dort trifft Reus den Ball nicht. Chance dahin.





30. | Kopenhagen steht inzwischen sehr tief, zwei enge Ketten am Strafraum. Da ist Geduld gefragt beim BVB.

28. | Erstmals probiert es der BVB aus der Distanz. Özcan, 25 Meter, strammer Schuss mit rechts - gut einen Meter links vorbei.

27. | Khocholava kommt gegen Modeste zu spät und räumt den BVB-Angreifer ab. Dafür sieht er verdientermaßen die erste Gelbe Karte der Partie.

26. | Freistoß auf der anderen Seite. Von links neben der Box bringt Lerager den Ball scharf und halbhoch vors Tor, die Kugel rutscht durch zu Cornelius, der sie mit der Brust aber nicht kontrollieren kann. Kurz wird die Kugel frei, eine potenzielle Gefahrenquelle - doch dann kann der BVB klären.

25. | Die Aktion taugt als Sinnbild: Der BVB ist bemüht, spielt sich häufig recht ordentlich an den Strafraum - nur der letzte Pass, die letzte Flanke, die kommt noch zu selten an.

24. | Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte hat Brandt im Zentrum viel Platz, er marschiert an die Box und legt nach rechts zu Meunier. Dem Belgier fehlt heute aber noch etwas Zielwasser, die Flanke rutscht ihm über den Schlappen.

23. | Hazard muss angeschlagen runter, es scheint sich um muskuläre Probleme im Oberschenkel zu handeln. Für ihn kommt Reyna.

20. | Schlechte Nachricht für den BVB: Hazard deutet an, dass er Probleme hat. An der Seitenlinie machen sich einige Ersatzspieler bereit. Wen wird Terzic bringen?

19. | Die Ecke brachte zwar nichts ein, aber dennoch hatte sie etwas erfreuliches aus BVB-Sicht: Das Gegenpressing funktioniert bisher einwandfrei, Kopenhagen kommt nicht annähernd zu Konterchancen - da sind die Dortmunder hellwach und erobern die Kugel schnell zurück.

19. | Brandt übernimmt den Eckstoß von der rechten Seite, doch Kopenhagen hat die Lufthoheit.

18. | Angriff des BVB, Reus lässt sich etwas fallen, schickt dann Meunier rechts in die Tiefe. Der probiert es mit einer flachen Hereingabe - zur Ecke geklärt.

16. | Zurück auf die andere Seite, der BVB bespielt tiefstehende Gäste, die mit Ausnahme von Stürmer Cornelius alle Mann hinter den Ball gebracht haben und die Räume vor dem Strafraum eng machen.

14. | Ein bisschen Entlastung für Kopenhagen, das die erste Ecke herausholt. Die erste Hereingabe wird geklärt, der zweite Ball findet am Fünfer Khocholava, dessen Kopfball aber keine Prüfung für Meyer darstellt.

13. | Bellingham mit einer super Idee: Aus dem Rückraum kommt der Chippball mittig in die Box, Reus läuft ein - doch Vavro kann mit dem hohen Bein klären.

11. | Der BVB macht zu Beginn einen wachen, griffigen Eindruck. Der Ball läuft gut, das Tempo ist der Bedeutung der Partie angemenssen. Und auch die Arbeit gegen den Ball passt - Kopenhagen hat Probleme im Spielaufbau.

9. | Die erste BVB-Chance! Brandt dribbelt rechts an den Strafraum, bleibt gegen Lerager etwas glücklich am Ball und marschiert an die Grundlinie. Dann die halbhohe Flanke nach innen, Modeste hat am Elfmeterpunkt freie Schussbahn, erwischt die Kugel aber nicht richtig. Gute zwei Meter rechts vorbei. Da war mehr drin!

6. | Erstmals ergeben sich Räume für den BVB, Reus sieht in der eigenen Hälfte, dass Bellingham rechtsaußen viel Wiese vor sich hat - doch der hohe Steilpass ist zu ungenau. Kristiansen fängt die Kugel ab.

5. | Inzwischen ist die Sicht frei - und es entwickelt sich das erwartete Spiel. Der BVB ist um Kontrolle bemüht und versucht, Struktur ins Spiel zu bringen. Die ersten MInuten sind allerdings von viel Stückwerk im Mittelfeld geprägt.

3. | Dichter Rauch liegt über dem Rasen - im Kopenhagener Block wurde und wird fleißig gezündelt.

1. | Nach 20 Sekunden die dicke Chance für Kopenhagen! Sofort ein langer Ball in die Spitze, die Gäste machen die Kugel am Strafraum fest, Cornelius legt ab für Zeca - und der setzt den Ball aus gut 22 Metern an den linken Außenpfosten!

1. | Der Ball rollt!

vor Beginn | Mit der Spielleitung wurde eine französische Crew betraut. An der Pfeife agiert Francois Letexier, ein Auge auf die Bildschirme hat Willy Delajod.

vor Beginn | Allerdings: Das internationale Parkett ist bekanntermaßen ein besonderes. Vor allem, wenn man es nach sechs Jahren Abstinenz wieder betreten darf. Daher wollen die Dänen für einen Abend den tristen Liga-Alltag hinter sich lassen und möglichst an die Leistung in der CL-Qualifikation anknüpfen, in der mit Trabzonspor immerhin der türkische Meister ausgeschaltet wurde (2:1, 0:0).

vor Beginn | Ob die Dänen sich davon beeindrucken lassen? Gut möglich, denn vor Selbstbewusstsein strotzt die Mannschaft von Trainer Jess Thorup derzeit nicht. Stattdessen wirkt die Mannschaft verunsichert, nachdem der Saisonstart mit vier Niederlagen in acht Spielen bescheiden verlief.

vor Beginn | Dabei hofft der BVB heute auch auf die "Gelbe Wand": In dieser Europapokal-Saison dürfen die deutschen Klubs erstmals wieder Stehplatz-Tickets verkaufen - und der BVB freut sich auf eine prallgefüllte Südtribüne.

vor Beginn | Nach drei Bundesliga-Siegen und lediglich einem Ausrutscher gegen Bremen (2:3) scheint der BVB aber gefestigt genug, die dänische Hürde zu nehmen. Schließlich will Schwarz-Gelb Wiedergutmachung betreiben, nachdem man in der Vorsaison bereits in der Gruppenphase die Segel streichen musste und danach in den K.o.-Playoffs der Europa League an den Rangers scheiterte.

vor Beginn | Es ist eine trügerische Aufgabe für den BVB. Klar, der FC Kopenhagen ist der vermeintlich schwächste Gruppengegner, da scheinen die Vorzeichen günstig für einen Auftaktsieg. Doch darin steckt die Krux: Gegen den Außenseiter aus Dänemark sind Reus und Co. quasi zum Siegen verdammt - vor allem zu Hause, vor allem mit Blick auf die härteren Prüfungen, die da Sevilla und Man City heißen werden.

vor Beginn | Für Kopenhagen verlief die Generalprobe ebenfalls erfolgreich, der dänische Meister besiegte Silkeborg IF in der heimischen Liga mit 1:0. Trainer Jess Thorup baut seine Startelf gegenüber dieser Partie zweimal um: Falk und Lerager beginnen für Johannesson und Haraldsson (beide Bank).

vor Beginn | So beginnt der FC Kopenhagen (4-2-3-1): Ryan - Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen - Falk, Lerager - Claesson, Zeca, Daramy - Cornelius.

vor Beginn| Der BVB gewann zuletzt in der Bundesliga mit 1:0 gegen Hoffenheim. Im Vergleich dazu nimmt Trainer Edin Terzic vier Wechsel vor: Meyer, Guerreiro, Süle und Hazard spielen anstelle von Kobel (muskuläre Probleme), Bynoe-Gittens (Schulter-OP), Wolf und Hummels (beide Bank).

vor Beginn | Die Startformation von Borussia Dortmund (4-2-3-1): Meyer - Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, Hazard - Modeste.

vor Beginn | Die Dortmunder haben sich in der Liga gut vom Blitz-Kollaps gegen Werder Bremen (2:3) erholt, sie sind oben dran. "Wir wollen auf die nächste Welle draufkommen", betont Kapitän Marco Reus, der auf die Kraft der Südtribüne setzt: "Wir freuen uns riesig, dass die ganze Gelbe Wand erstmals als Stehtribüne voll ist, das wird ein Spektakel."

vor Beginn | Bevor überhaupt der erste Ball gestreichelt wurde, erscheint die Lage in der kniffligen Gruppe G relativ eindeutig. Manchester City ist mit Erling Haaland als übermächtig anzusehen, mit dem FC Sevilla wähnt sich der BVB auf Augenhöhe. Somit hat gegen den krassen Außenseiter Kopenhagen am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) jeglicher Ausrutscher potenziell dramatische Folgen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen LIVE: Die Aufstellungen

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):A. Meyer - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan, Brandt, Reus, T. Hazard – Modeste.

Aufstellung FC Kopenhagen: Ryan - Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen - Falk, Lerager, Claesson, Zeca, Daramy - Cornelius.

Die Opta-Fakten zu (BVB) Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen

Dies wird das dritte Europapokal-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen, wobei der BVB die vorangegangenen beiden mit 1-0 gewonnen hat, im Sechzehntelfinale des UEFA-Cups 2001/02.

Borussia Dortmund ist im Europapokal gegen dänische Teams ungeschlagen (3S 1U), der FC Kopenhagen gegen deutsche Gegner sieglos (3U 7N).

Borussia Dortmund ist zum 20. Mal in der Königsklasse (inkl. Meistercup) vertreten, nun in der siebten Saison in Folge – längste Serie des BVB im Hauptwettbewerb. Nach dem Ausscheiden in der Vorsaison könnte der BVB nach 1999/2000 und 2001/02 erst zum zweiten Mal in zwei Spielzeiten in Folge die CL-Gruppenphase nicht überstehen.

Für den FC Kopenhagen wird es die fünfte Saison in der Champions League – so viele wie alle anderen dänischen Vereine zusammen (Aalborg (2), Bröndby, Midtjylland und Nordsjælland). Nur bei einer der vorangegangenen vier Teilnahmen gelang der Sprung in die K.o.-Phase (2010/11).

Der FC Kopenhagen blieb im ersten Spiel einer Champions-League-Saison stets unbesiegt (1S 3U). Nur Deportivo La Coruña (5-mal) spielte in mehr CL-Spielzeiten, ohne je das Startspiel zu verlieren.

Borussia Dortmund verlor nur eins der letzten 12 Heimspiele in der Champions-League-Gruppenphase (8S 3U), letzte Saison mit 1-3 gegen Ajax.

Der FC Kopenhagen verlor nur eins der letzten 14 Auswärtsspiele im Europapokal (8S 5U, inkl. Quali). Auch in der Champions League gewannen die Dänen ihr letztes Auswärtsspiel, im Dezember 2016 mit 2-0 in Brügge.

Jess Thorup wird nach Stale Solbakken der zweite Trainer bei Kopenhagen, der in der Champions League an der Seitenlinie steht. Dänische Trainer blieben im Hauptwettbewerb in den letzten 19 Spielen sieglos (5U 14N), der letzte Sieg gelang Allan Kuhn im November 2008 mit Aalborg (2-1 gegen Celtic).

Der 19-jährige Jude Bellingham steht bei 16 Einsätzen in der Champions League. Der einzige Engländer mit mehr CL-Einsätzen als Teenager ist Theo Walcott (17). Weiter könnte Bellingham zum ersten Engländer wären, der als Teenager in drei verschiedenen CL-Spielzeiten trifft. Unabhängig von Nationalität schafften das erst fünf Spieler: Obafemi Martins, Karim Benzema, Bojan, Kylian Mbappé und Ansu Fati.

Marco Reus, Borussia Dortmunds Allzeit-Toptorschütze im Europapokal mit 26 Toren, traf in den letzten beiden Champions-League-Heimspielen. In drei CL-Heimspielen in Folge getroffen hat er bislang erst einmal, im November 2014.

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen

Mit der Macht der Gelben Wand: Auftakt für BVB "wie ein Finale" - der Vorbericht

(SID) Matthias Sammer hat den Tabellenrechner längst angeworfen - das Ergebnis lässt null Spielraum. Bei der Champions-League-Premiere der mächtigen "Gelben Wand" zählt für Borussia Dortmund einzig und allein ein Sieg. "Das ist fast schon ein Finale", sagte der prominente BVB-Berater Sammer vor dem Auftakt gegen den FC Kopenhagen: "Das musst du gewinnen." Bevor überhaupt der erste Ball gestreichelt wurde, erscheint die Lage in der kniffligen Gruppe G nicht nur für Sammer eindeutig. Manchester City ist mit Erling Haaland als übermächtig anzusehen, mit dem FC Sevilla wähnt sich der BVB auf Augenhöhe.

Somit hat gegen den krassen Außenseiter Kopenhagen am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) jeglicher Ausrutscher potenziell dramatische Folgen. "Wir wissen, dass wir danach mit zwei Auswärtsspielen in Manchester und Sevilla richtig unter Druck sind", betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Also: Wer es aus der Gruppe schaffen will, der hat zu siegen. Zumal zu Hause. Die Dortmunder haben sich in der Liga gut vom Blitz-Kollaps gegen Werder Bremen (2:3) erholt, sie sind oben dran. "Wir wollen auf die nächste Welle draufkommen", betont Kapitän Marco Reus, der auf die Kraft der Südtribüne setzt: "Wir freuen uns riesig, dass die ganze Gelbe Wand erstmals als Stehtribüne voll ist, das wird ein Spektakel." Doch ein Problem nehmen die Dortmunder mit in den Europacup: Die Torproduktion ist noch stark ausbaufähig. "Wir müssen den Ball kompromisslos über die Linie jagen", fordert Trainer Edin Terzic.

Geschieht das nicht, wie zuletzt bei Hertha BSC und gegen die TSG Hoffenheim (jeweils 1:0), wird es hintenraus zittrig. Doch: "Wir haben uns angewöhnt, solche Spiele nach Hause zu bringen", sagte Julian Brandt. Kehl nennt es anders: Die Mannschaft sterbe nicht mehr in Schönheit. Die jahrelang anfällige Defensive dagegen sieht viel besser aus. In ungeplanter Variante: Eigentlich sollte Niklas Süle eine wichtige Rolle einnehmen, aber der Nationalspieler hat Fitnessprobleme. Somit kann Mats Hummels in Bestform neben Nico Schlotterbeck zeigen, was noch in ihm steckt.

"Mats sieht momentan aus wie eine Tanne", lobte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Diese Stabilität ist wichtig - anderswo sind die Probleme groß. Flügelspieler Jamie Bynoe-Gittens muss möglicherweise an der Schulter operiert werden. Donyell Malen und Karim Adeyemi sind fraglich - beide fehlten auch am Montag beim Abschlusstraining. Ohnehin fehlen Mahmoud Dahoud, Sebastien Haller und Mateu Morey noch monatelang. Raphael Guerreiro dürfte dafür zurückkehren. Dennoch soll eine weit bessere Champions-League-Saison gelingen als in der Vorsaison, in der der BVB krass enttäuschte. "Das fühlte sich nicht gut an. Das wollen wir diesmal definitiv besser machen", sagte Terzic. Der Gegner ist kein sonderlich großer Name. Nach sechs Jahren ist der dänische Meister zurück in der Königsklasse, der Ligastart war allerdings mit vier Niederlagen in acht Spielen bescheiden.