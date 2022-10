BVB: Jürgen Klopp wollte Premier-League-Star zu Borussia Dortmund holen

Jürgen Klopp hat sich als großer Fan von Arsenal-Leistungsträger Martin Ödegaard geoutet. Er wollte ihn einst zum BVB holen.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat von Martin Ödegaard vom FC Arsenal geschwärmt und enthüllt, dass er den Norweger einst zu Borussia Dortmund holen wollte. Im Gespräch mit TV2 sagte er: "Ich mag ihn wirklich. Etwas schwieriger war es zu Beginn seiner Karriere bei Real Madrid. Da sah es so aus, als liefen die Dinge nicht in seine Richtung. Das hat mich sehr enttäuscht, weil wir ihn schon in Dortmund haben wollten, als er noch sehr jung war."

Zu den Bemühungen beim BVB fügte Klopp hinzu: "Wir hatten ein langes Gespräch, als er noch ein Junge war, zusammen mit seinem Vater. Am Ende hat er sich für Madrid entschieden, und das ist in Ordnung. Aber deshalb habe ich seinen Werdegang immer verfolgt."

Klopp über den jungen Ödegaard: "Die ganze Welt spielte verrückt"

"Damals war Martin 15 Jahre alt und spielte bereits in Norwegen bei den Senioren", führte der langjährige Dortmund-Trainer weiter aus. "Die ganze Welt spielte verrückt. Bis zu seinem 15. Lebensjahr hat er wahrscheinlich keine Probleme gehabt. Danach lief eine Menge gegen ihn. Es macht ihn zu der Person, die er jetzt ist, zu dem Mann, der er jetzt ist, und zu dem Spieler, der er jetzt ist."

Die Blancos gewannen 2015 das Rennen zahlreicher Spitzenklubs um den offensiven Mittelfeldspieler. Es folgten mehrere Ausleihgeschäfte und 2021 der permanente Transfer zu Arsenal. Dort ist der 23-Jährige längst Führungskraft und Leistungsträger.

Klopp sagte: "Ich bin wirklich glücklich, dass er jetzt der Spieler geworden ist, von dem wir alle erwartet haben, dass er dieser wird. In der Tat sogar noch besser, wenn Sie so wollen. Er spielt eine große Rolle in einem unglaublich starken Arsenal-Team."

Am kommenden Sonntag ist der FC Liverpool bei Arsenal zu Gast. Die Gunners sind mit 21 Zählern aktuell Tabellenführer der Premier League, während Klopps Team mit nur zehn Punkten auf dem 9. Platz steht.