BVB angeblich an Eindhoven-Talent Benjamin Khaderi interessiert - Transfer-Duell mit RB Leipzig?

Benjamin Khaderi hat wohl einige Bewunderer unter den Topklubs Europas. Auch der BVB soll dazu zählen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund buhlt angeblich um Mittelfeld-Talent Benjamin Khaderi von der PSV Eindhoven. Das berichtet DM SPORT.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll neben dem BVB auch RB Leipzig Interesse an dem 16-Jährigen anmelden. Es könnte sich also ein Transfer-Duell zwischen den beiden Bundesliga-Topklubs anbahnen. Zudem war vor einigen Wochen auch der FC Bayern München mit Khaderi in Verbindung gebracht worden. Allerdings schreibt DM SPORT auch, dass sich der Spieler bei der PSV sehr wohl fühle.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der sechsmalige niederländische U16-Nationalspieler mit marokkanischen Wurzeln spielt seit 2018 in Eindhovens Nachwuchs. Aktuell kommt er dort für die U18 zum Einsatz.