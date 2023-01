Wechsel zum BVB? Julien Duranville erhält wohl Freigabe von Anderlecht

Julien Duranville ist wohl eines der größten Talente in Europa. Sehen wir den Offensivspieler bald bei Borussia Dortmund?

WAS IST PASSIERT? Offensivtalent Julien Duranville hat vom RSC Anderlecht offenbar die Freigabe für einen Wechsel im Januar erhalten. Das berichtet das Fachmagazin Voetbalkrant.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 16-jährige Rechtsaußen wird unter anderem mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge soll den BVB auch nicht abschrecken, dass Anderlecht für Duranville wahrscheinlich mehr als zehn Millionen Euro an Ablöse haben will.

Der Spieler selbst soll laut des belgischen Journalisten Sacha Tavolieri mittlerweile auch offen für einen Wechsel nach Dortmund sein. Duranvilles Vertrag bei Anderlecht ist noch bis 2024 datiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Duranville hatte Ende der vergangenen Saison kurz nach seinem 16. Geburtstag für Anderlechts Profis debütiert. In der laufenden Spielzeit kam der belgische U19-Nationalspieler bislang auf zehn Einsätze für die erste Mannschaft der Belgier, bei denen ihm ein Tor gelang.