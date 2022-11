BVB - Jürgen Klopp über Abschied: "Grund für das Timing war, dass Thomas Tuchel kurz davor war, zum HSV zu gehen"

Jürgen Klopp kündigte einst seinen Abschied vom BVB frühzeitig an. Das war kein Zufall, wie Liverpools Teammanager verraten hat.

WAS IST PASSIERT? Jürgen Klopp hat als Grund für die etwas überraschende Verkündung seines Abschieds vom BVB im April 2015 die Gerüchte um seinen Nachfolger Thomas Tuchel angeführt.

WAS WURDE GESAGT?"Ich kann mich noch erinnern, der Grund für das Timing damals war, dass Thomas Tuchel kurz davor war, zum HSV zu gehen", sagte Klopp im WDR-Podcast "Ball you need is love" im Gespräch mit Arnd Zeigler. Klopp habe davon gelesen und gesagt: "Moment mal! Tuchel geht zum HSV? Dann müssen wir jetzt damit raus! Deswegen war das damals ein bisschen früher als geplant."

WAS IST DER HINTERGRUND? Am 15. April 2015 - fünf Spieltage vor Saisonende - hatte Klopp auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz seinen Abschied vom BVB nach sieben Jahren verkündet. "Intern mussten wir das ein bisschen früher pushen, damit man frühzeitig mit Thomas sprechen konnte, den ich für einen außergewöhnlichen Trainer halte", erklärte Klopp über seinen Nachfolger bei Borussia Dortmund. Der damals vereinslose Tuchel ging schließlich für zwei Jahre zum BVB.

Der Entschluss, seinen eigentlich bis 2018 laufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben vorzeitig aufzulösen, stand für Klopp schon länger fest. "Gefühlt war es zu Ende erzählt damals", erklärte er. "Das Gefühl war damals da, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ich wollte damals auch aufhören bei Dortmund. Aber im Guten."

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Jürgen Klopp arbeitete von 2007 bis 2015 als Trainer beim BVB. In jenen sieben Jahren gewann der Klub unter anderem zwei Meisterschaften und einmal den DFB-Pokal. Im Herbst 2015 übernahm der 55-Jährige den FC Liverpool, für den er heute noch arbeitet. Sein Vertrag an der Mersey läuft noch bis 2026.