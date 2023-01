BVB - Jude Bellingham: "Ich bin richtig, richtig motiviert"

Jude Bellingham blickt auf die erste Saisonhälfte des BVB zurück, nennt sein Lieblingsspiel und gibt sich angriffslustig.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat in einem großen Interview auf der BVB-Webseite auf die erste Saisonhälfte der Borussen zurückgeblickt und gleichzeitig einen Ausblick auf die Rückrunde gewagt. Dabei zeigte sich der Engländer sehr kämpferisch.

WAS WURDE GESAGT? "In der Champions League waren wir wirklich stark. Das Auswärtsspiel gegen Sevilla ist wahrscheinlich das Lieblingsspiel meiner Karriere", sagte Bellingham. "In der Bundesliga war es ein bisschen frustrierend, weil ich denke, dass das Hauptthema die fehlende Konstanz war", fügte er hinzu. "Es stört mich definitiv. Während ich bei der Weltmeisterschaft war, habe ich mich wirklich auf England konzentriert. Dann war die WM vorbei."

Gleichzeitig wagte er auch einen Ausblick auf die in anderthalb Wochen beginnende zweite Saisonhälfte: "Man muss damit leben, dass Borussia Dortmund beim Blick auf die Tabelle Sechster ist. Angesichts des Potenzials sollten wir auf keinen Fall auf dem Tabellenplatz stehen", meinte Bellingham. "Ich bin wirklich, wirklich motiviert. Mit der Mannschaft, die wir haben, und wenn wir alle unser Level noch ein bisschen steigern, können wir in der zweiten Saisonhälfte etwas Besonderes erreichen", meinte er.

WIE GEHT ES WEITER? Dortmund startet in der Bundesliga als Sechster in den zweiten Saisonteil. Am 22. Januar geht es vor eigenem Publikum gegen den FC Augsburg. In der Champions League steht im Februar für den BVB das Achtelfinalhinspiel gegen den FC Chelsea an.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham ist mit seinen 19 Jahren aus dem BVB-Team nicht mehr wegzudenken. In der Bundesliga kommt er in den bisherigen 15 Spielen auf drei Tore und zwei Vorlagen. Er führte die Borussen auch schon als Kapitän auf das Feld.