BVB: Jonathan Ikone vom OSC Lille soll angeblich Nachfolger von Jadon Sancho werden

Jadon Sancho könnte den BVB im Sommer verlassen, mit Jonathan Ikone von OSC Lille stünde aber wohl bereits ein Nachfolger bereit.

Jonathan Ikone von Frankreichs Überraschungsmeister OSC Lille soll angeblich der Nachfolger von Jadon Sancho beim BVB werden, falls dieser die Borussia im Sommer verlässt. Das berichtet die Bild. Demnach soll sich Neu-Trainer Marco Rose intern für den pfeilschnellen Franzosen stark gemacht haben, der auf beiden Flügeln sowie in der Mitte eingesetzt werden kann.

In der vergangenen Woche berichtete bereits France Football von einem entsprechenden Interesse der Borussia an Ikone. 25 Millionen Euro werden offenbar für den 23-Jährigen fällig, der aus der PSG-Jugend stammt und in Lille noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Sancho peilt erneut BVB-Abschied an

Nach Informationen von Goal und SPOX peilt Sancho erneut einen Abgang aus Dortmund an und der Klub will ihm auch keine Steine in der Weg legen. Die BVB-Schmerzgrenze liegt aufgrund der Corona-Pandemie bei 90 Millionen Euro.

Ikone steuerte für Lille in dieser Saison in 37 Ligaspielen vier Tore und fünf Vorlagen bei, Sancho kam dagegen in 26 Ligaspielen auf acht Tore und 13 Assists.