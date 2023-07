BVB zeigt offenbar Interesse an Weston McKennie von Juventus Turin

Kommt ein Ex-Schalker zu Borussia Dortmund? Die Gespräche sind offenbar fortgeschritten.

WAS IST PASSIERT? Ein Ex-Schalker hat offenbar das Interesse des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geweckt. Laut der italienischen Gazzetta dello Sport befinden sich die Verhandlungen zwischen dem deutschen Vizemeister und Weston McKennie in einer fortgeschrittenen Phase.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der amerikanische Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an Leeds United verliehen worden. McKennie war im September 2020 von Schalke nach Turin gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis Juni 2025.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison kam der 24-jährige in 41 Partien drei Tore und drei Vorlagen und stand in seiner Karriere in 42 Spielen für die amerikanische Nationalmannschaft auf dem Feld.