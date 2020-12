"Erstma'n Käffken": Mats Hummels über sein größtes Sport-Idol und welchen Deutschrapper er feiert

BVB-Abwehrspieler Mats Hummels erzählt von einer Begegnung mit Boris Becker - und würde gerne Roger Federer treffen

Innenverteidiger Mats Hummels von hat von einer beeindruckenden Begegnung mit Deutschlands Tennisheld Boris Becker erzählt. Außerdem verriet der 31-jährige, welchen Sportstar er gerne einmal treffen würde.

"Eine sehr coole Begegnung hatte ich 2018, als ich in Wimbledon war", sagte Hummels in einem von Patrick Owomoyela geführten Interview bei "Erstma’n Käffken" von Melitta: "Da habe ich Boris Becker persönlich getroffen, mit ihm gequatscht und einen Kaffee getrunken. Er hat mir dann Wimbledon gezeigt und erklärt. Zu sehen, wie ihn die Leute in Wimbledon verehrt haben, war sehr cool."

Der 31-Jährige erklärte außerdem, dass er gerne noch einen anderen Tennishelden treffen würde. "Eines meiner Sportidole aus meiner Kindheit ist Roger Federer. Ich habe ihn mal in Wimbledon spielen sehen, würde ihn aber gerne mal auf eine entspannte Art kennenlernen. Kein Meet and Greet, wo man kurz Floskeln austauscht - lieber bei einem Kaffee", so der Weltmeister von 2014.

Hummels greift übrigens auch selbst gerne zum Schläger. "Wenn ich mal einen Tag frei habe, mache ich am liebsten entweder gar nichts oder Sport. Und wenn ich Sport mache, dann spiele ich meistens Tennis", so der BVB-Star.

Zudem verriet Hummels, dass er die Serie "You" schaut. Bezüglich seiner musikalischen Vorlieben sagte der 31-Jährige: "Ich gestehe, dass ich aktuell relativ viel Deutschrap höre, was für Irritation in der Kabine sorgt. Wenn ich bei Capital Bra zehn Zeilen am Stück mitrappe, schaut mich Mo Dahoud an und sagt: 'Was ist eigentlich mit Dir? Das bist doch nicht Du.'"

Hummels sei in Bezug auf seinen Musikgeschmack allerdings sehr vielseitig. "Im Auto höre ich dann vielleicht eine Ludovic-Einaudi-Playlist. Das ist ein Pianist, den ich liebe und sehr empfehlen kann", so der Weltmeister von 2014.