BVB angeblich an HSV-Talent Karim Coulibaly interessiert

Der BVB hat offenbar ein Auge auf ein Defensivtalent der Hamburger geworfen.

WAS IST PASSIERT? Der BVB hat offenbar seine Fühler nach HSV-Defensivtalent Karim Coulibaly ausgestreckt. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Dortmunder sind auch nach Ende des Transferfensters weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive. Der 16-jährige Coulibaly kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen und absolvierte in dieser U17-Bundesligasaison bereits fünf Einsätze, in denen er drei Tore erzielte.

Neben dem BVB sind angeblich auch der FC Schalke 04 sowie der VfL Wolfsburg an Coulibaly interessiert. Der HSV würde wiederum gerne mit dem Defensivmann verlängern. Dafür soll dem 16-Jährigen auch eine sowohl sportlich als auch finanziell bessere Perspektive bei den Rothosen geboten werden.

Dabei geht es offenbar unter anderem um eine vielversprechende Perspektive in den höheren Mannschaften. Zuletzt kam Coulibaly bereits in der U21 der Hamburger zum Einsatz.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sein Vertrag bei den Hamburgern läuft noch bis 2024. Sollte eine Vertragsverlängerung scheitern, ist das kommende Winter-Transferfenster somit die letzte Chance auf eine Ablösesumme.