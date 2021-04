BVB: So soll das neue Heimtrikot von Borussia Dortmund zur Saison 2021/22 ausssehen

Der BVB setzt beim kommenden Heimtrikot wohl auf ein historisches Design. Erste Bilder vom neuen Dress wurden bereits im Internet geleaked.

Das Heimtrikot von Bundesligist Borussia Dortmund für die Saison 2021/22 ist offenbar an das Shirt von 1997 angelehnt, in dem der BVB die Champions League gewann. Die für gewöhnlich verlässliche Plattform footyheadlines.com veröffentlichte erste Bilder der neuen Spielkleidung der Westfalen.

Das Shirt soll in Gelb daherkommen, allerdings ist der Farbton bei Weitem nicht so grell wie das Neongelb vom Königsklassentriumph 1997, den Puma als "eine der größten Underdog-Stories der Europapokalgeschichte" bezeichnet.

Die Schulterpartien und Ärmel sind durch schwarze Querstreifen gekennzeichnet.

BVB: Neues Heimtrikot soll im Mai nächsten Jahres auf den Markt kommen

Der Kragen, in gelb und schwarz gehalten, ist V-förmig, die Hosen kommen ebenfalls in schwarz-gelb daher. Auf dem Rücken taucht der Vereinsname in großen Druckbuchstaben oben auf, der Spielernahme befindet sich unter der Trikotnummer.

Im Mai nächsten Jahres soll das Trikot auf den Markt kommen.