Hansi Flick wollte offenbar Emre Can, Arne Maier oder Max Meyer zum FC Bayern München holen

Hansi Flick hätte im vergangenen Sommer wohl drei deutsche Spieler gerne zum FC Bayern geholt. Allerdings wurde daraus schlussendlich nichts.

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München wollte den deutschen Nationalspieler Emre Can von Borussia Dortmund vor der laufenden Saison offenbar gerne nach München zurückholen. Das geht jedenfalls aus dem Bild-Podcast "Bayern-Insider" hervor.

Can, der bereits von 2009 bis 2013 für den deutschen Rekordmeister auflief und dort sein Profidebüt feierte, war jedoch nicht der einzige deutsche Spieler auf Flicks Liste.

FC Bayern München: Auch Maier und Meyer standen auf Flicks Zettel

Demnach setzte sich der 56-Jährige auch für Arne Maier (aktuell von Hertha BSC an Arminia Bielefeld verliehen) und Max Meyer (wechselte im Winter von Crystal Palace zum 1. FC Köln) ein, Bayern-intern seien diese Forderungen aufgrund sportlicher Zweifel jedoch allesamt abgelehnt worden.

Im Zuge von Flicks Bekanntgabe, dass er den FCB zum Saisonende verlassen will, wurde immer wieder von Alleingängen des Chefcoachs in Sachen Spielertransfers berichtet. So soll er beispielsweise Mario Götze, Timo Werner und Benjamin Henrichs vor der Spielzeit telefonisch kontaktiert haben, was bei den Verantwortlichen in München nicht gut angekommen sei.