BVB: Hannibal Mejbri auf der Liste Borussia Dortmunds für Bellingham-Nachfolge

Der Vizemeister schaut auf der Suche nach einem Bellingham-Nachfolger wohl wieder auf die Insel.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund soll bei der Suche nach einem Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham auch ein Auge auf Hannibal Mejbri geworfen haben. Das berichten die Manchester Evening News.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 20-jährige Tunesier von Manchester United hat bereits 24 Länderspiele absolviert und überzeugte in der abgelaufenen Saison bei einer Leihe zu Zweitligist Birmingham City – dem Verein, in dem auch Bellingham einst die Blicke des BVB auf ich zog.

Bei der WM 2022 in Katar durfte Mejbri einmal auflaufen - im ersten Gruppenspiel wurde er gegen Dänemark eingewechselt. Tunesien schied in der Gruppenphase aus.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Manchester United selbst verpflichtete Mejbri 2019 für 10 Millionen Euro von der AS Monaco. Eine ähnlich hohe Ablöse wünschen sich die Red Devils demnach auch nun – vorausgesetzt, Trainer Erik ten Hag will den Tuniesier nicht in sein Team integrieren.