Auch in der Europa League beginnt nun die KO-Phase: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt heute die Glasgow Rangers. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 18.45 Uhr.

Vier Jahre ist es her, seitdem der BVB letztmals in der Europa League spielte: In der Saison 2017/2018 waren die Schwarz-Gelben im Achtelfinale der EL. Damals war allerdings an der Stelle auch schon Schluss, RB Salzburg warf Marco Reus und Co. aus dem internationalen Pokal.

Heute geht es also mit den Playoffs für das Achtelfinale in der aktuellen Saison los - dabei sollte der BVB den heutigen Gegner nicht unterschätzen: Mit Ryan Kent, Aaron Ramsey und Amad Diallo spielen so einige gefährliche und prominente Spieler bei den Schotten, mit Leon Balogun und Cedric Itten sind auch zwei Bekannte aus der Bundesliga dabei.

Nach dem Sieg gegen Union Berlin wollen die Dortmunder heute nachlegen und den nächsten Sieg einfahren, leicht wird die Aufgabe zuhause gegen die Rangers aber nicht. GOAL erklärt, wie die Europa League heute übertragen wird.

UEFA Europa League 2021/22 heute live: Der Überblick

Wettbewerb UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla (6 Titel) Rekordtorschütze Henrik Larsson (31 Spiele) Finalort 2022 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla | Spanien Titelverteidiger FC Villarreal

BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute im TV: RTL, Nitro oder RTL+? Wo läuft das Spiel live?

Der BVB gehört zu den Vereinen in Europa mit den meisten Fans - wenn die Schwarz-Gelben spielen, tummeln sich Millionen Fußballbegeisterte vor den Fernsehgeräten. Die Verteilung der Übertragungsrechte ist allerdings ein bemerkenswertes Chaos, weshalb GOAL hier alle Informationen zusammenfasst.

Playoffs des Achtelfinals: So wird heute BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers übertragen!

Gute Nachrichten zum Start: Das Spiel ist heute im Free-TV zu sehen, wenn auch nicht in kompletter Länge: Die Schlussphase der Begegnung wird LIVE auf RTL übertragen!

Der Privatsender mit Sitz in Köln zeigt die letzte Viertelstunde, also die Spielzeit, wenn es wirklich spannend wird. Der Rest des Spiels ist nicht auf RTL zu sehen, trotzdem hat der Sender etwas mit der Übertragung zu tun!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers: Die Übertragung der EL auf RTL+

RTL+ zeigt die Begegnung heute nämlich in voller Länge. Aber was ist RTL+ überhaupt? Und ist es kostenlos? RTL+ ist das Streamingportal von RTL, also die Mediathek des Senders im Internet. Kostenlos ist die Website nicht, darauf gehen wir später noch genauer ein.

Euch sagt der Name RTL+ nichts? Das könnte daran liegen, dass die Website bis vor wenigen Monaten noch TVNOW hieß. Übrigens: Nicht nur das BVB-Einzelspiel wird dabei heute übertragen, sondern auch die Konferenz. Los geht die Übertragung bereits um 17.15 Uhr.

BVB vs. Glasgow Rangers im LIVE-STREAM: Nitro, RTL+ oder RTL? Wo läuft das Spiel heute live?

RTL+ überträgt heute die Europa League, allerdings nur im LIVE-STREAM: Im Fernsehen gibt es, mit Ausnahme der Schlussphase auf RTL, keine Möglichkeit das Spiel zu verfolgen.

Das gilt allerdings nur für Deutschland: In Österreich zeigt Sky die Europa League LIVE! Sky Sport Austria 4 ist heute für die Übertragung des BVB-Spiels zuständig, los geht es um 18.35. Solltet ihr ein Sky-Abo und einen VPN haben, könnt ihr also auch hierüber die EL sehen.

RTL+ überträgt heute BVB vs. Glasgow: So wird die Europa League übertragen!

Doch zurück zu RTL+. Die Mediathek aller RTL-Sender ist zwar umfassend und zeigt viel und unterschiedliches Programm, allerdings ist sie nicht kostenlos!

4.99 Euro pro Monat kostet die zahlungspflichtige Seite, weitere Informationen dazu findet ihr hier. Immerhin: es gibt einen kostenlosen Probemonat! Die App ist übrigens kostenlos, ihr müsst also nur für das Abo an sich zahlen.

Champions League auf DAZN und Prime Video, Europa League auf RTL+: So wird internationaler Fußball heute live übertragen

Europa League 2022: Die Aufstellungen von den Glasgow Rangers und dem BVB (Borussia Dortmund)

Etwa eine Stunde, bevor die Partie angepfiffen wird, veröffentlichen die Teams ihre Startaufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Die K.o.-Phase heute LIVE auf DAZN: So wird die Europa League 2022 im TV und LIVE-STREAM übertragen